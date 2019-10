Ľudia najviac veria Kiskovi, v rebríčku dôveryhodnosti Fica predbehli aj Hlina s Kotlebom

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska si váži podporu, ktorú mu vyjadrili ľudia v prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3.

Kiska si podporu váži

Kiska sa v prieskume dôveryhodnosti politikov umiestnil na prvom mieste, dôveru mu vyjadrilo až 57 percent opýtaných.

„Po nástupe do funkcie prezidenta som hovoril, že chcem vrátiť dôveru tejto funkcii. Včera vyšiel prieskum, z ktorého vyplýva, že až 57 percent ľudí mi dôveruje. Je to najviac zo všetkých politikov. Veľmi si to vážim. Cítim obrovskú podporu občanov počas celého svojho mandátu,“ zdôraznil v nedeľu Kiska na sociálnej sieti.

Ficovi verí 20 percent respondentov

Konštatoval, že ľudia mu vyjadrili vysokú dôveru napriek tomu, že sa často musel vyjadrovať aj k nepopulárnym témam. „Len ťažko sa nájde niekto, kto by sa so mnou zhodol v každom názore. Aj vedrá špiny a ohovárania mali svoj dopad. O to viac si vážim, že ľudia napriek tomu dokážu oceniť hodnoty slušnosti, ktorú zastávam,“ uviedol.

V prieskume skončil na druhom mieste premiér Peter Pellegrini. Dôveruje mu 52 percent ľudí. Tretie miesto obsadil predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič s podporou od 36 percent ľudí. Najmenej dôveryhodným politikom je podľa zverejnených dát bývalý premiér Robert Fico, ktorému verí 20 percent respondentov.

