Ľudia, ktorí sa nemôžu proti COVID-19 zaočkovať, budú podľa ministra považovaní za plne zaočkovaných

Na problematiku očkovania chronicky chorých pacientov v podstate už od začiatku vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 upozorňujú viaceré inštitúcie, napríklad aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

Jednou z vecí, ktorú už v čase spustenia očkovania pre širšiu verejnosť AOPP riešila, bolo prednostné očkovanie. Chronickí pacienti patriaci k rizikovému obyvateľstvu totiž najprv nedostali možnosť prihlásiť sa prednostne na podanie vakcíny.

Ďalší problém vznikol v súvislosti s využívaním takzvaných COVID pasov. Pacienti, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu očkovať, sa totiž na zoznam výnimiek nedostali. Sú tak považovaní za nezaočkovaných so všetkými nevýhodami, ktoré to prináša.

Prechod cez hranice

Aktuálne sú teda napríklad pri prechode štátnych hraníc povinní absolvovať minimálne päťdňovú karanténu, pokiaľ nemajú negatívny PCR test najviac spred 72 hodín. Niektorí pacienti sa ale napríklad nemôžu ani testovať.

Pre chronicky chorého pacienta môže byť navyše aj znížená dostupnosť odberového miesta zásadnou komplikáciou.





Ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu očkovať proti ochoreniu COVID-19, musia tiež predložiť lekárske potvrdenie od špecialistu. Na stránke ministerstva vnútra je konkrétny vzor, ako má potvrdenie vyzerať.





Avšak vzhľadom na fakt, že od pondelka 16. augusta začne platiť nový COVID automat, chronicky chorých pacientov čaká zrejme ďaleko viac obmedzení, a to minimálne v deviatich slovenských okresoch, ktoré prechádzajú do oranžového stupňa ostražitosti.

Čaká sa na vyhlášku

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok potvrdil, že sa problémom pacientov, ktorí sa očkovať nemôžu, zaoberajú: „To bude riešiť vyhláška, sú považovaní za očkovaných, musia mať však potvrdenie od lekára.“

Podľa ministrových slov by tak v týchto dňoch pripravovaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR mala upraviť povinnosti osôb, ktoré sa nemôžu zaočkovať tak, že pre nich budú platiť rovnaké pravidlá, ako pre plne zaočkované osoby.





Z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva portál vZdravotníctve.sk informovali iba v tom zmysle, že „o prípadných zmenách a rozšírení výnimiek pre túto skupinu budeme informovať“. Nateraz podrobnosti uviesť nechceli.

COVID pas

Minister Lengvarský pritom hovoril aj o tom, že má prebehnúť stretnutie kvôli technickému zabezpečeniu zavedenia informácie o tom, že pacienti, ktorí sa očkovať nemôžu, budú považovaní za plne zaočkovaných, do COVID pasov.





Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá portálu vZdravotníctve.sk potvrdila, že stretnutie sa v stredu uskutočnilo u nich, nakoľko COVID pasy majú pod svojou správou.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?