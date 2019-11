Ľudia, ktorí ospravedlňujú holokaust, sedia aj v našom parlamente, tvrdí Ravasz

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Každý jeden vyhasnutý život v koncentračných táboroch, na masových popraviskách, ale aj ako následok hladu, je príbehom nesmierneho utrpenia, za ktorým je konkrétne meno. Uviedol pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu Rómov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

"Mrzí ma, že aj v dnešnej dobe sa na Slovensku nájdu ľudia, ktorí sa snažia ospravedlniť neospravedlniteľné, prípadne zľahčovať tieto udalostí a neopodstatnená glorifikácia Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945, ktorá svojich občanov perzekvovala na etnickom princípe. Takýto ľudia dnes sedia aj v našom parlamente. O to dôležitejšie je si tieto udalosti stále pripomínať a hovoriť o nich aj s našimi deťmi,“ podotkol Ravasz.

Pamätný deň holokaustu Rómov

Podľa neho si treba pripomínať aj to, že sa mnohí Rómovia na Slovensku zapojili do protifašistického odboja a po potlačení SNP boli súčasťou partizánskeho hnutia, alebo partizánom pomáhali napríklad so zásobovaním. „Mnohí z nich položili za svoje presvedčenie to najcennejšie – život,“ dodal.

V noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Bierkenau nacisti pripravili o život takmer 3-tisíc Rómov a Sintov, medzi nimi aj deti, matky a starších ľudí. Celkový počet rómskych obetí počas druhej svetovej vojny sa však odhaduje na 300 až 500-tisíc ľudí.

Ako ďalej informuje tlačový odbor ministerstvo vnútra, splnomocnenec pri príležitosti pietnej spomienky navštívil Banskú Bystricu, kde k pamätníku rómskeho holokaustu položil veniec, ako symbolickú spomienku na všetky obete.

Symbolické zapálenie sviečky

Rómsky holokaust si môže pripomenúť aj verejnosť. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity už tretíkrát pripravil pamätnú sviečku, ktorú si možno symbolicky zapáliť prostredníctvom svojich profilových fotiek na sociálnych sieťach.

„Ak chcete vyjadriť súcit s obeťami rómskeho holokaustu, stačí, ak si dnes dočasne zmeníte svoju profilovú fotku práve za túto sviečku,“ ozrejmil. „Čas letí a pomaly od nás odchádzajú poslední z tých, ktorí na vlastnej koži prežili útrapy vojnových čias. Je dôležité, aby ľudia nezabudli, čo priniesla druhá svetová vojna, koľko smútku spôsobila ľudská nenávisť. Je len na nás, aby sme urobili všetko preto, aby sa akákoľvek forma rasizmu a xenofóbie už nikdy neopakovala,“ dodal.

Tohtoročný obrázok sviečky pripravil bratislavský grafik Otto Banyák. Dominujú tmavé farby a nočná obloha ako memento temných udalostí. Premietnutie trojuholníka do plameňa symbolizuje, že napriek smutnému charakteru udalosti nemáme upadať do letargie, ale z takýchto historických udalostí máme čerpať silu, ktorú potrebujeme pri našom úsilí podobné zlyhanie ľudskosti nedopustiť. Symbolická sviečka je dostupná na webovej stránke úradu splnomocnenca, na facebooku a instagrame, uviedol rezort vnútra.

