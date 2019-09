Ľudia by v prezidentských voľbách najviac volili Mistríka, v prvej päťke sú aj Chmelár a Harabin

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - Spomedzi potenciálnych prezidentských kandidátov má momentálne najvyššie preferencie Róbert Mistrík. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO, s. r. o., ktorý robila v dňoch 30. augusta až 5. septembra formou telefonického dopytovania.

Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Agentúra sa respondentov pýtala: "Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste asi dali svoj hlas? Predčítam vám ich zoznam v náhodnom poradí“.



Kandidáti boli podľa agentúry prezentovaní tak, ako budú na volebnom lístku - aj s údajom o veku, profesii a politickej strane, resp. nezávislosti kandidáta. Do zoznamu boli zaradení okrem 15 verejne ohlásených kandidátov aj pravdepodobní zástupcovia tých strán, ktoré ešte neoznámili svojho kandidáta (SMER, SNS, OĽANO).

Mistrík by podľa prieskumu získal 12,1%. Na druhom mieste skončil Peter Pellegrini so ziskom 11,9%. Naledovali Eduard Chmelár (10,8%), Andrej Danko (9,7%), Štefan Harabin (8,8%), Béla Bugár (8,6%) a František Mikloško (7,1%). Viac ako 5% hlasov podľa prieskumu získala aj Zuzana Čaputová (6,9%).

Podľa prieskumu by sa na voľbách zúčastnili 78,3% respondentov, 2,6% respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť. Opýtaných 18,6% nevedelo, koho by teraz volili a pol percenta odmietlo prezradiť, koho by volili.

Kandidát % Róbert Mistrík 12,1 Peter Pellegrini 11,9 Eduard Chmelár 10,8 Andrej Danko 9,7 Štefan Harabin 8,8 Béla Bugár 8,6 František Mikloško 7,1 Zuzana Čaputová 6,9 Marian Kotleba 4,7 Igor Matovič 4,6 Milan Krajniak 4,4 Martin Daňo 2,7 Marián Čaučík 1,9 Bohumila Tauchmanová 1,8 Juraj Zábojník 1,8 Radovan Znášik 1,2 Oskar Fegyveres 0,5 Róbert Švec 0,5

