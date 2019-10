Lučanský je lepší policajný prezident ako Gašpar, tvrdí Krajniak a hodnotí aj ministerku Sakovú

„Ale nevidím to izolovane, že to je len Lučanským. Polícia a prokuratúra začali spolupracovať v tom, že veci sa posúvajú vpred. My potrebujeme obnoviť dôveru ľudí v štát, v to, že keď sa udeje krivda, štát to rieši. U Lučanského je to vyšetrovanie vraždy a Kočnera. Na prokuratúre to vidno na prípade aktivistov, keď generálna prokuratúra rozhodla, že ich zadržanie bolo nezákonné a pustila ich von,“ povedal Krajniak s tým, že to je signál pre verejnosť, že aj normálny človek sa vie dovolať spravodlivosti, keď štátny orgán pochybí.