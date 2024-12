Ľuboš Blaha vyhral súd s Esetom. Je to dobrá správa pre slobodu slova, hovorí (video)

6.3.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) vyhral prvostupňový súd so spoločnosťou Eset.

Firma ho zažalovala v júli 2019 za jeho vyjadrenia o tom, že Eset spolupracuje s americkou CIA, leje milióny do „liberálnych mimovládok" a snaží sa ovplyvňovať dianie v krajine.

Žiadni milionári ho nezastrašia

Na súde sa domáhala ochrany svojej povesti. Prvý verdikt tak padol po piatich rokoch, no spor ešte nie je uzavretý, keďže Eset sa plánuje odvolať. Blaha sa verdiktom súdu chváli vo videu na Facebooku Smeru-SD.

„Vyhral Ľuboš Blaha, prehral Eset. Dobrá správa pre slobodu slova a veľmi zlá správa pre všetkých oligarchov, ktorí nevedia zniesť legitímnu kritiku a namiesto toho útočia na ľavicových politikov a zbytočne zaťažujú sudy," vyhlásil Blaha. Zdôraznil, že žiadni milionári ho nezastrašia.

Eset sa chce odvolať

Hovorca firmy Eset Peter Blažečka pre Aktuality.sk potvrdil, že Mestský súd Bratislava IV zamietol ich žalobu voči Blahovi.

„Spoločnosť Eset sa s rozhodnutím súdu nestotožňuje, a preto sa voči nemu odvolá. Veríme, že tento spor nakoniec povedie k vytvoreniu precedensu, ktorý prispeje k nastaveniu pravidiel slušnej verejnej diskusie bez šírenia dezinformácií a klamstiev," uviedol Blažečka a dodal, že „boj proti dezinformáciám a ich šíriteľom je behom na dlhé trate".

Ústavný súd dal Blahovi za pravdu

Okresný súd Bratislava I vo februári 2020 vydal neodkladné opatrenie, že Blaha musí zmazať svoje statusy a je povinný zdržať sa akýchkoľvek klamlivých tvrdení týkajúcich sa firmy Eset a údajného ovplyvňovania parlamentných volieb v roku 2020. Odvolací súd však neskôr návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

„Dal mi za pravdu ústavný súd a teraz aj prvostupňový súd. Mám právo kritizovať súkromné korporácie, pokiaľ sa miešajú do politiky. Vyhral som s červenou hviezdou (vo veci zverejnenej fotografie, kde drží symbol komunizmu – červenú hviezdu s kosákom a kladivom, pozn. SITA), vyhral som s milionármi s Esetu a vyhrám zakaždým," povedal Blaha vo videu.

