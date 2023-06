ĽSNS opäť navrhuje Kotlebu za predsedu výboru, pre koalíciu je neprijateľný

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament má na aktuálnej 16. schôdzi voliť predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na túto funkciu už po niekoľký raz navrhla straníckeho šéfa Mariana Kotlebu.

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdia, že Kotleba je pre nich neprijateľný na čele akéhokoľvek výboru. Strana Za ľudí ho vo voľbe nepodporí, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa bude záležitosťou zaoberať na poslaneckom klube.

ĽSNS trvá na nominácii

Hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica pre agentúru SITA povedal, že nominácia Mariana Kotlebu je postavená na dohode, ktorú akceptovali predsedovia všetkých parlamentných strán na spoločnom stretnutí krátko po voľbách do NR SR. „Žiaľ, koalícia na túto dohodu veľmi rýchlo zabudla. My však nie. Trváme na svojej nominácii," dodal.

„Som toho názoru, že predseda Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nemôže byť odsúdený človek, ktorý zneužíva na neonacistickú propagáciu zdravotne znevýhodnené deti. O ďalšom postupe v tejto veci sa budeme zaoberať na najbližšom poslaneckom klube hnutia OĽaNO a po rokovaní si následne predmetnú záležitosť preberieme s koaličnými partnermi," povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Stanovisko agentúre SITA poskytla Dáša Macaríková z mediálneho tímu hnutia.

Predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská uviedla, že kandidáta zo strany ĽSNS nepodporia. „Sme si vedomí, že tento post patrí opozícii, ale je na nich, ako sa dohodnú," podotkla. Jej stanovisko agentúre SITA zaslalo tlačové oddelenie strany.

Kotleba sa snaží upútať pozornosť

Opozícia mala podľa SaS legitímne právo a šancu využiť svoju príležitosť, avšak opakovanou nomináciou Kotlebu sa snaží na seba len upútať pozornosť. „Aj z toho dôvodu sme v apríli navrhli za predsedu spomínaného výboru Radovana Slobodu, ktorý sa vzdal svojej funkcie po zvolení, pričom cieľom bolo sfunkčniť chod výboru, aby ho následne mohli viesť podpredsedovia," povedal pre agentúru SITA hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podľa tlačového oddelenia hnutia Sme rodina je funkcia predsedu predmetného výboru dohodou koalície, „ale koniec koncov aj opozície." „Bohužiaľ, v ĽSNS navrhujú človeka, ktorého poslanci neschválili. Pokiaľ voľbu nezmenia, pravdepodobne to pôjde takto ďalej," doplnilo tlačové oddelenie.

