Lovci zabili ohrozenú gorilu, za smrť Rafikiho im hrozí doživotie alebo päťmiliónová pokuta

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Jedna z najznámejších horských goríl Ugandy, Rafiki, je mŕtva. Polícia zatkla štyroch mužov, ktorým v prípade uznania viny za zabitie tohto ohrozeného druhu hrozí doživotie alebo pokuta 5,4 milióna dolárov (4,8 milióna eur).

Vyšetrovanie ukázalo, že samca Rafikiho zabil ostrý predmet, ktorý mu prenikol do vnútorných orgánov.

V súčasnosti pritom žije už len viac než tisíc goríl východných horských (Gorilla beringei beringei) a patria tak k ohrozeným druhom. Ugandský úrad na ochranu prírody UWA preto označil Rafikiho smrť za "veľmi veľkú ranu".

Rafiki zahynul vo veku približne 25 rokov v národnom parku Bwindi Impenetrable National Park (BINP) a bol vodcom skupiny 17 goríl.

Skupina bola zvyknutá na kontakt s ľuďmi. Rafikiho úmrtie by však mohlo viesť k destabilizácii skupiny a jej rozpadu. To by mohlo následne ovplyvniť turizmus, pre ktorý sú gorily v Ugande veľkým lákadlom.

Gorily východné horské žijú len v lesoch Rwandy, Ugandy a Konžskej demokratickej republiky.

