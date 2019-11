Lopetegui zatiaľ ostáva trénerom Realu Madrid, rokovania s Contem sa dostali do slepej uličky

MADRID 29. októbra (WebNoviny.sk) - Príchod talianskeho trénera Antonia Conteho do španielskeho Realu Madrid podľa denníka Marca nie je ani zďaleka hotovou záležitosťou.

Podľa tohto dobre informovaného španielskeho zdroja sa rokovania medzi Talianom a šéfom madridského klubu Florentinom Pérezom dostali do slepej uličky, opäť tak do hry vstupujú aj iní kandidáti ako možná náhrada za Julena Lopeteguiho.

Stretnutie s Radou riaditeľov

Toho síce ešte vedenie klubu neodvolalo, no stať sa tak môže už v pondelok podvečer, keď má Pérez naplánované stretnutie s Radou riaditeľov svojho klubu. Okrem Conteho sa hovorí ako o možných nástupcoch Lopeteguiho aj o Santiagovi Solarim či Robertovi Martínezovi.

Spomenutý hlavný favorit na post kouča Realu Antonio Conte je bez práce od konca minulej sezóny, keď ukončil pôsobenie v anglickom klube FC Chelsea.

Real Madrid po 10. kole figuruje v tabuľke La Lige 2018/2019 až na 9. mieste. Lopeteguimu už visel meč nad hlavou nejaký čas, no odvrátiť hrozbu predčasného odchodu mohol v nedeľu v súboji proti odvekému rivalovi FC Barcelona.

Vysoká prehra s Barcelonou

"Biely balet" na trávniku odvekého súpera prehral vysoko 1:5. Real v ostatných piatich ligových stretnutiach utrpel až štyri prehry a získal jediný bod za bezgólovú remízu v mestskom derby s Atléticom.

Nový kouč by mal "Los Blancos" viesť už v stredajšom zápase šestnásťfinále Španielskeho kráľovského pohára v Melille. Podľa Marcy ním bude Solari, periodikum AS zasa v rozhovore s bývalým športovým riaditeľom Realu Jorgem Valdanom tvrdí, že to bude Martínez. "Ten sa mi zdá vhodnejší ako tréner Realu než Conte," uviedol niekdajší argentínsky reprezentant Valdano.





