Londýn ani v druhom kole rokovaní nepredložil žiadne návrhy zmien v dohode o brexite

6.9.2019 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson síce už od nástupu do úradu hovorí o tom, že jeho vláda sa pokúsi s Európskou úniou vyjednať zmeny v dohode o brexite, no Londýn doteraz žiadne konkrétne návrhy na zmeny nepredložil a ani nenaznačil, ako by mohli vyzerať.

To sa nezmenilo ani po piatkovom druhom kole rokovaní medzi predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a britským vyjednávačom Davidom Frostom. Ďalšie dve kolá sa budú konať budúci týždeň, je však otázne, či na nich Británia predostrie nejaké konkrétne návrhy.

"Na to, aby sme v rokovaniach dosiahli pokrok, je naďalej kľúčové, aby EÚ dostala konkrétne návrhy všetkých zmien, ktoré by si Veľká Británia priala uskutočniť," povedala v piatok hovorkyňa komisie Natasha Bertaud.

Johnson iba rozpráva

Na to, že Johnson síce rozpráva o zmenách v dohode o brexite, no žiadne návrhy v tomto smere nepredložil, sa už sťažovali viacerí politici zvyšných členských krajín EÚ.

Amélie de Montchalin, námestníčka francúzskeho ministerstva zahraničia pre otázky Európy, napríklad v utorok povedala, že Francúzsko je síce pripravené preskúmať prípadné britské návrhy na zmeny, no zo strany Londýna zatiaľ žiadne konkrétne návrhy neprišli.

To isté začiatkom týždňa vyhlásil aj holandský premiér Mark Rutte, ktorý pripomenul, že sa o tejto otázke už dávnejšie zhováral aj s britským premiérom Johnsonom, no ten sa mu odvtedy neozval so žiadnym konkrétnym návrhom.

"Je na Britoch, aby prišli s novými návrhmi. Johnson ma uistil - a ja mu verím - že prídu s konkrétnymi návrhmi, o ktorých si myslia, že by sa ich pomocou dal tento problém vyriešiť. Povedal som mu, že sme vždy otvorení návrhom, ale tie musia najprv prísť," vyhlásil Rutte.

Írska poistka

Ide o súbor opatrení, ktoré majú zaručiť bezproblémový režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Táto hranica sa po brexite stane jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, a prípadné budovanie reálnych hraníc by tu ľahko mohlo podnietiť nové kolo násilností medzi severoírskymi unionistami a katolíkmi.

Írska poistka preto, pri istom zjednodušení, zavádza pravidlo, že ak sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavia problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom, bude sa obchodná a colná politika Severného Írska riadiť pravidlami platnými v EÚ a nie v samotnej Británii, ak budú tieto rozdielne.

V dohode o brexite sa uvádza, že toto opatrenie by malo byť len dočasné. Viacerí britskí politici vrátane premiéra Johnsona však tvrdia, že dočasné opatrenie sa môže ľahko zmeniť aj na trvalé, a Veľká Británia by tak podľa nich fakticky prišla o suverenitu nad časťou svojho územia.





