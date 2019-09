Lomnickému tesne ušla medaila, ale v Šamoríne splnil limit na majstrovstvá sveta v Dauhe

ŠAMORÍN 10. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Marcel Lomnický v hustom daždi neobhájil striebro z Európskeho pohára 2018 v Leirii, v domácom prostredí v 19. ročníku v Šamoríne skončil v konkurencii 28 pretekárov štvrtý.

Bronz mu ušiel o 32 a striebro o 37 cm. Kladivár banskobystrickej Dukly však výkonom 76,01 m splnil limit na jesenné MS v katarskej Dauhe a pridal sa k doterajšej trojici limitárov, chodcom na 50 km Márii Katerinke Czakovej, Matejovi Tóthovi a maratóncovi Tiborovi Sahajdovi.

Chýbalo mu niekoľko centimetrov

"Dnes som viac spokojný s výkonom ako umiestením. V Šamoríne som takto ďaleko už dávno nehodil. Ak by som získal medailu, bolo by to super. Ušla mi o pár centimetrov. Vlani som hodil o čosi menej a bral som striebro, teraz viac a som bez cenného kovu. Nehádzal som zle, ale stále som čakal na ideálny hod. A ten, žiaľ, neprišiel," skonštatoval Marcel Lomnický.

Lomnický sa po tretej sérii sa dostal na tretiu priečku (75,34), no vo štvrtej ho prehodil Rus Jevgenij Korotovskij štartujúci ako nezávislý atlét (76,33). V piatej sérii sa pokúsil zakontrovať, ale chýbalo mu spomenutých 32 cm. Víťaz Quentin Bigot utvoril svetový výkon roka 78,14 m, vlastný jednotkový výkon roka zlepšil o 57 cm.

Víťaz mužskej súťaže do 23 rokov v hode diskom Slovinec Kristjan Čeh nielenže utvoril národný rekord 62,90 m v tejto vekovej kategórii, ale vzal si aj späť európsky výkon roka, o ktorý ho v sobotu obral najlepší v kategórii mužov Belgičan Philip Milanov (62,63 m).

Štartoval tretí raz v kariére

Oštepár Maximilián Slezák obsadil v B-skupine hodu oštepom mužov 2. miesto solídnym výkonom 73,86 m z druhej série pokusov. Za osobným rekordom 75,76 m z vlaňajška z mítingu P - T - S v Šamoríne zaostal iba o 1,90 m. Jeho konečné umiestenie bude známe po súbojoch v A-skupine, kde štartujú ešte ďalší deviati oštepári.

Zverenca Jozefa Hanušovského v banskobystrickej Dukle zdolal v "béčku" len skúsený Slovinec Matija Kranjc (76,17 m). Dvadsaťdvaročný Slezák štartoval v EP vo vrhoch v Šamoríne tretí raz v kariére, no premiérovo medzi dospelými. V kategórii do 23 rokov skončil vlani ôsmy a predvlani dvanásty.

Guľu žien nevyhrala hlavná favoritka, halová majsterka 2018 Anita Mártonová z Maďarska, pre ňu ostal len bronz za výkon 17,85 m ako pred týždňom na halových ME v Glasgowe a aj na olympiáde v Riu de Janeiro 2016. Prvenstvo si vybojovala 24-ročná Švédka Fanny Roosová.

Viedla od prvej série (18,30 m), v druhej pridala ešte 14 cm a napokon týmto výkonom 18,44 m získala zlato. V 4 zo 6 pokusov prekonala 18-metrovú hranicu, čo sa už nikomu nepodarilo – ani striebornej Dimitriane Surduovej z Moldavska (17,99 m).

Európsky pohár vo vrhoch - Šamorín výsledky, nedeľa: MUŽI kladivo (28 účastníkov): 1. Quentin Bigot (Fr.) 78,14 - svetový výkon roka, 2. Mihaíl Anastasákis (Gréc.) 76,38, 3. Jevgenij Korotovskij (Rus.) 76,33, 4. Marcel Lomnický (SR) 76,01 - limit na MS v Dauhe ŽENY guľa (17 účastníkov): 1. Fanny Roosová (Švéd.) 18,44 - európsky výkon roka, 2. Dimitriana Surduová (Mold.) 17,99, 3. Anita Mártonová (Maď.) 17,85 MUŽI DO 23 ROKOV disk (21 účastníkov): 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 62,90 - európsky výkon roka, 2. Jevgenij Boguckij (Biel.) 61,28, 3. Ruslan Valitov (Ukr.) 55,93,... 19. Samuel Kováč (SR) 47,70





