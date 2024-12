Loď Ever Given, ktorá blokovala Suezský prieplav, vyplávala. Čaká ju ešte prehliadka potápačmi

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Egyptské úrady povolili vyplávať obrovskej kontajnerovej lodi Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala premávku v Suezskom prieplave. Loď tak po troch mesiacoch opustila Veľké horké jazero, kde ju zadržiavali v súvislosti s finančným vyrovnaním za spôsobené škody.

Podrobnosti dohody neoznámili

Správa Suezského prieplavu v nedeľu oznámila, že sa s japonským majiteľom lode, spoločnosťou Shoei Kisen Kaisha Ltd a jej poistiteľmi dohodla na finančnom urovnaní. Podrobnosti dohody správa neoznámila.

Na začiatku požadovala odškodnenie vo výške 916 miliónov dolárov. Sumu neskôr znížila na 550 miliónov. Dohodu slávnostne podpísali v stredu v meste Ismailia.

Ever Given ešte čaká prehliadka potápačmi v egyptskom prístave Port Said a až následne sa vydá do svojej ďalšej destinácie.

Loď oslobodili po šiestich dňoch

Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.

Po tom, ako sa ju po šiestich dňoch podarilo uvoľniť, úrady nariadili, aby loď zostala zadržaná v jazere uprostred kanála, než sa obe strany dohodnú na urovnaní.

Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 % svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyds List, ktorý sa venuje nákladnej doprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.

