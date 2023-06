Lockdown alebo celoplošné testovanie? Premiér Matovič oznámi nové opatrenia proti koronavírusu

Druhá vlna koronavírusu na Slovensku naberá na sile a pre zhoršujúcu sa situáciu v stredu zasadala pandemická komisia.

„Presne sedem mesiacov od vymenovania našej vlády … a stojíme pred zatiaľ najťažším rozhodnutím,“ napísal premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook.

Novými opatreniami sa vo štvrtok zaoberá aj Ústredný krízový štáb SR. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním uviedol, že pandemická komisia sa zhodla na tom, že Slovensko by malo mať kombináciu oboch opatrení, a to miernejší lockdown aj celoplošné testovanie.





Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok rozhodol o ďalšom postupe v boji proti ochoreniu COVID-19. Závery rokovaní oznámia predstavitelia vlády a ústredného krízového štábu spoločne na tlačovej konferencii po 19.00.

Slovenská krivka infikovaných podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) kopíruje českú a posledných pár dní dokonca naša stúpa strmšie. „Zlá situácia je aj v susednom Poľsku,“ uviedol. Stúpa nám aj percento pozitívne testovaných k počtu testov aj reprodukčné číslo. „V súčasnosti sa nachádza medzi 1,25 až 1,4,“ priblížil. Denný priemer počtu nových prípadov sa podľa Krajčího z 1214 na 1586.









Ako povedal Matovič, celá vláda stojí za rozhodnutím krízového štábu. „Konzílium epidemiológov odporučilo úplný, tvrdý lockdown,“ priblížil. Nakoniec však podľa premiéra bol prijatý miernejší lockdown a dvojnásobné pretestovanie. Pilotné bude už počas nasledujúceho víkendu v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a okresu Bardejov. V nasledujúcich dvoch víkendoch vo všetkých okresoch Slovenska.





- Školy (od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020





Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu, výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl. Cieľom je limitácia interakcií a prenos ochorenia medzi rodinami.





Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra)





Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí zákaz vychádzania, ak obyvatelia nebudú mať pri sebe negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu.





Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu

- v čase od jednej do piatej hodiny rannej

- cesta na testovanie

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby

- dojazd do bydliska – do 25. októbra









Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra)





Pre celé Slovensko platí zákaz vychádzania ak obyvatelia nebudú mať pri sebe negatívny test PCR testu alebo antigénového testu.





Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu

- v čase od jednej do piatej hodiny rannej

- cesta na testovanie

- cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby, cesta na poštu, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt.

- dojazd do bydliska – do 25. októbra





V týždni od 2. do 8. novembra už bude možný pohyb pre obyvateľov, ktorí budú mať negatívny PCR test alebo antigénový test.





Aj keď ešte nie sú uverejnené žiadne oficiálne verzie lockdownu, s jednou možnou prišli Hospodárske noviny. Lockdown by mal prísť po vzore Česka a začať by nemal v pondelok, ale už v sobotu. Nejde ešte o oficiálne vyhlásenie vlády.









Od soboty 24. októbra úrad verejného zdravotníctva obmedzuje prevádzky s výnimkami na deväť dní.

s výnimkami na deväť dní. Výnimky budú mať : potraviny, drogérie, lekárne, optika, tlačoviny, krmivo a veterinárne služby, telekomunikácie, výdajné okienka so stravovaním, pošta, banka, leasing, e-shopy, práčovne, čistiarne, čerpacie stanice, pohrebné služby, autoservis, STK, servis výpočtovej techniky, taxíky s predelením pre zákazníkov, advokáti, exekútori, kľúčová služba.

: potraviny, drogérie, lekárne, optika, tlačoviny, krmivo a veterinárne služby, telekomunikácie, výdajné okienka so stravovaním, pošta, banka, leasing, e-shopy, práčovne, čistiarne, čerpacie stanice, pohrebné služby, autoservis, STK, servis výpočtovej techniky, taxíky s predelením pre zákazníkov, advokáti, exekútori, kľúčová služba. Školy budú zatvorené od 26. októbra do 27. novembra. Výnimku budú mať materské školy, jasle, prvý stupeň základných škôl.

budú zatvorené od 26. októbra do 27. novembra. Výnimku budú mať materské školy, jasle, prvý stupeň základných škôl. Zákaz vychádzania od 2. do 8. novembra . Vynimky budú mať ľudia s negatívnym testom nie starším ako 30. október.

. Vynimky budú mať ľudia s negatívnym testom nie starším ako 30. október. Zákaz vychádzania od 9. do 15. novembra: Možnosť voľného pohybu s negatívnym testom nie starším ako 6. november.

Možnosť voľného pohybu s negatívnym testom nie starším ako 6. november. Krízový štáb rozhodol o zrušení vlakov zadarmo od 26. októbra do 15. novembra s výnimkou ŤZP

Orava a Bardejov:

Tu bude platiť zákaz vychádzania aj v termíne od 26. októbra do 1. novembra.

aj v termíne od 26. októbra do 1. novembra. Výnimky: návšteva lekára, najbližších potravín či lekárne, účasť na testovaní, venčenie psov do 100 metrov od bydliska, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, pohreb blízkej osoby.





Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním krízového štábu uviedol, že pandemická komisia sa v stredu zhodla na tom, že Slovensko by malo mať kombináciu oboch opatrení, a to miernejší lockdown aj celoplošné testovanie. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas pravidelnej parlamentnej Hodiny otázok povedal, že dohoda, ktorá sa črtá na ústrednom krízovom štábe, nemusí byť až tak veľmi boľavá. „Viac vám v tomto momente nemôžem povedať, lebo rokovania ešte stále prebiehajú,” povedal.









Novinkou tiež je, že pokyny Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR budú po novom vychádzať vo Vestníku vlády SR formou vyhlášok. Spôsob vydávania pokynov hygienikov upravuje aktuálna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.





Parlament novelu schválil v skrátenom konaní, účinná je od 15. októbra. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Pokyny doposiaľ vychádzali ako opatrenia. Vestník od roku 2014 v elektronickej podobe publikuje Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle.













PROSBA ... v týchto dňoch Pandemická komisia, Ústredný krízový štáb ako aj vláda prijímame najťažšie rozhodnutia v dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Mimoriadne by nám, ľudom dobrej vôle na Slovensku a verejnému záujmu pomohlo, aby každý, kto si nutkavo potrebuje práve teraz buchnúť a mudrovať, odložil/-a tieto aktivity aspoň o pár najkritickejších dní.





Ak sa títo ľudia rozhodnú miesto vytvárania dusnej atmosféry pomôcť, odporúčam pár aktivít: 1) vždy povedať niečo skôr kompetentným ako médiám či 2) prihlásiť sa ako dobrovoľník/-čka do niektorého z 5 tisíc odberových tímov ... a tým v praxi dokážu, že to naozaj myslia s ľuďmi a so Slovenskom naozaj dobre. DÍK

Lockdown môže mať na Slovensku podľa Matoviča katastrofické následky, denné škody na ekonomike by boli vo výške 80 až 100 mil. eur. Ako povedal, s projektom celoplošného testovania prišiel práve pre to, aby sa Slovensko tomuto scenáru vyhlo.





Ak však lockdown odporučia odborníci, nič iné podľa premiéra nezostáva, len zatiahnuť ručnú brzdu. Lockdown by podľa neho trval minimálne tri týždne.





Keď sa ukáže, že nie je možné z právneho hľadiska nariadiť 10-dňovú karanténu v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní, odborníci pravdepodobne rozhodnú o lockdowne.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) načrtol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu návrh o miernejšom lockdowne a následnom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19.





Ako bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID-19 (krok po kroku)? Na výsledok sa bude čakať 15 až 30 minút





Lockdown je najhorší možný scenár. Ekonomické škody by boli obrovské, zhodujú sa analytici





