Liverpool v zápase Ligy majstrov prišiel o vedenie 3:0, tréner Klopp bol po prestrelke kritický

3.10.2019 (Webnoviny.sk) - Päť rokov neprehrali futbalisti FC Liverpool domáci zápas vo futbalovej Európe. Sedemnáste víťazstvo v dvadsiatom štvrtom stretnutí sa zrodilo po trochu bláznivom priebehu.

Obhajca najprestížnejšej futbalovej klubovej trofeje viedol nad Red Bullom Salzburg po 36 minútach 3:0 po zásahoch Sadia Maného, Andyho Robertsona a Mohameda Salaha. Lenže po hodine hry svietilo na Anfielde skóre 3:3. To keď nórsky tínedžer Erling Braut Haaland strelil svoj osemnásty gól v tejto sezóne.

Haaland len doklepol loptu do prázdnej bránky po skvelej prihrávke Takumiho Minamina, ktorý predtým pohotovým volejom znížil na 2:3. Nevídaný obrat sa nakoniec nekonal. Iba deväť minút trval šok fanúšikov domácich fanúšikov z vyrovnania, keď sa Salah dostal za chrbát obrany hostí a druhým gólom v zápase rozhodol o troch bodoch pre favorita.

"Nebol to pre nás najlepší zápas, ale bola to dobrá skúsenosť. Podstatné je, že sme našli spôsob, ako zvíťaziť. Hrali sme proti silnému súperovi a bol to náročný zápas. Druhý polčas nebol dobrý, ale všetko je skúsenosť. Sme radi za dobrý koniec," skonštatoval Mohamed Salah na oficiálnom portál Európskej futbalovej únie (UEFA).

Liverpoolu to doma "sype"

FC Liverpool vyhral už dvanásty domáci zápas v neprerušenej sérii vo všetkých súťažiach, predchádzajúcich päť pred Salzburgom v Lige majstrov bolo s čistým kontom.

Aktuálne však defenzíva na čele s najlepším svetovým obrancom Virgilom van Dijkom nestála na pevných nohách, veľmi v nej chýbal Kamerunčan Joel Matip pre zranenie.

Na druhej strane je pozoruhodná bilancia strelených gólov v podaní LFC. V ostatných 19 súbojoch na domácom trávniku jeho hráči rozvlnili sieť až 60-krát, čo je priemer 3,2 gólu na zápas. Africká dvojica Salah - Mané sa na tom podieľala 20 gólmi.

"Nechali sme súpera vrátiť sa do zápasu v druhom polčase, ale nechcem spomínať len negatíva. Vieme, že dokážeme hrať lepšie, ale podstatné je víťazstvo," skonštatoval holandský stopér "The Reds" Virgil van Dijk.

Tréner Klopp hovorí o lekcii

Tréner Jürgen Klopp sa pri góloch Salzburgu ironicky usmieval, ale napokon vyzdvihol "povinný" trojbodový zásah svojho mužstva.

"Ukázali sme charakter. Nie som prekvapený tým, čo sa stalo. Za stavu 3:3 som sa neznepokojoval, vedel som, že ešte prídu naše šance," uviedol najlepší svetový tréner podľa FIFA za rok 2019. Klopp bol však aj mierne kritický: "Otvorili sme súperovi dvere a on nimi prebehol. Tento zápas bol pre nás dôležitá lekcia."

Tréner Salzburgu Jesse Marsch skonštatoval, že vyrovnanie z 0:3 na 3:3 stálo jeho tím veľa úsilia a energie.

"V prvom polčase tam bolo príliš veľa rešpektu z našej strany. Hrať na štadióne, akým je Anfield, to nie je len o súperovi, ale o celkovej skúsenosti. V prestávke sme sa s hráčmi porozprávali a na ich výkon v druhom polčase som hrdý. Presvedčili sme sa, že sa dá hrať aj so zrejme najlepším mužstvom na svete," povedal Marsch.

FC Liverpool a Red Bull Salzburg majú po dvoch zápasoch v E-skupine LM po tri body, ale rakúsky majster má lepšie skóre. Na čele tabuľky je Neapol so 4 bodmi, Genk je posledný s 1 bodom.





