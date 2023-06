Lipšic v parlamente tvrdil, že SIS-ka brzdí trestné stíhania veľkých rýb politiky, tajní to označili za absolútnu lož

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) reaguje na závažnosť tvrdení špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Podľa ich slov uviedol špeciálny prokurátor počas prezentácie svojej správy v Národnej rade SR klamlivé tvrdenia o tom, že SIS brzdí trestné stíhania podliehajúce dozoru Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

SIS tieto tvrdenia označuje za absolútnu lož a vyzýva špeciálneho prokurátora, aby tieto tvrdenia podložil a ukázal verejnosti, čím svoje útoky na spravodajskú službu opiera. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa SIS Simona Svítková.

„Takúto výzvu musíme verejne adresovať aj preto, že ide o bezprecedentný útok predstaviteľa jedného štátneho orgánu na iný štátny orgán a ako taký, žiaľ, prispieva k podkopávaniu dôvery občanov v štátne orgány, čo považujeme za neprijateľné a absolútne nezodpovedné zo strany špeciálneho prokurátora," uviedla hovorkyňa.

SIS podľa ich slov nenesie žiadnu vinu na stave, v akom sa nachádzajú viaceré trestné konania podliehajúce dozorovej právomoci ÚŠP a nemá žiadne zákonné možnosti tieto konania brzdiť alebo inak ovplyvňovať.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v stredu počas prednášania výročnej správy o Úrade špeciálnej prokuratúry povedal, že SIS rok a pol pracuje na tom, aby boli zbrzdené trestné stíhania vedúce na najvyššie poschodia slovenskej politiky a podnikateľského prostredia.

Podľa neho sa rok a pol aj zo strany štátu míňali prostriedky na to, aby boli spochybňovaní a škandalizovaní vyšetrovatelia.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz