Lionel Messi neodcestuje na turné do USA, zranil sa na tréningu pred novou sezónou

Ofenzívny klenot katalánskeho futbalového FC Barcelona Lionel Messi sa v pondelok prvýkrát zapojil do prípravy svojho klubu pred novou sezónou a hneď na úvodnom tréningu sa zranil.

Zostáva v Barcelone

Tridsaťdvaročný rodák z argentínskeho Rosaria má problémy s lýtkom na pravej nohe a so spoluhráčmi neodcestuje na turné do USA. Informáciu priniesol oficiálny web FC Barcelona.

"Vyšetrenie ukázalo, že ide o natiahnutie lýtkového svalu prvého stupňa. Messi zostane v Barcelone a nepredstaví sa počas zámorského turné FC Barcelona. To, kedy sa opäť zapojí do prípravy, bude záležať na rýchlosti jeho zotavenia," uvádza sa v stanovisku španielskeho klubu.

Podujatie na pozvánky

Futbalisti FC Barcelona v nedeľu triumfovali nad hráčmi anglického Arsenalu Londýn 2:1 v súboji o Trofej Joana Gampera, no Lionel Messi do duelu nezasiahol, no pred stretnutím sľúbil fanúšikom "blaugranas", že hráči urobia maximum pre to, aby triumfovali v Lige majstrov.

FC Barcelona organizuje súboje o Trofej Joana Gampera od roku 1966, v nedeľu sa konal už jeho 54. ročník.

Je to podujatie na pozvánky, do roku 1996 v ňom účinkovali štyri kluby (dvakrát aj Slovan Bratislava a raz Spartak Trnava, pozn.), od roku 1997 sa hrá na jeden zápas vždy s účasťou FC Barcelona. Joan Gamper, švajčiarsky rodák pod menom Hans Max Gamper-Haessig, bol jedným zo zakladateľov klubu v novembri 1899.





