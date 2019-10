Lionel Messi „kúzelnou“ ľavačkou skóroval, ale Barcelona v La Lige už štyri zápasy nevyhrala

BARCELONA 8. októbra (WebNoviny.sk) - Lionel Messi strelil svoj šiesty gól v novom ročníku španielskej najvyššej futbalovej súťaže 2018/2019, ale na víťazstvo FC Barcelona na trávniku Valencie (1:1) to nestačilo.

Messi v 23. min "kúzelnou" ľavačkou po narážačke s Luisom Suárezom našiel pravý dolný roh bránky súpera, ale ďalšie góly už hostia nepridali.

Obhajca titulu si pripísal štvrtý zápas v La Lige bez víťazstva, a keďže Real Madrid má problém dokonca streliť gól, na čele La Ligy sa celkom nečakane vyhrieva FC Sevilla. Aj keď len o jeden, resp. dva body pred dvojicou najväčších favoritov na zisk titulu FCB a Realom.

"Španielska ligová súťaž je veľmi kvalitná. Ľahké zápasy v nej nie sú a som rád, že bojujeme o čelo tabuľky," povedal stredopoliar FCB Ivan Rakitič.

Menej diplomatický slovník Valverdeho

Tréner Ernesto Valverde síce rovnako nevyšiel s otvorenou kritikou, ale zvolil menej diplomatický slovník ako strieborný medailista z tohtoročných .

"Mentálne sme neboli tak dobre nastavení ako pred štyrmi dňami, keď sme uspeli v Lige majstrov v Londýne proti Tottenhamu (). Vtedy sme strelili gól v druhej minúte a všetko sa dobre vyvíjalo. Teraz sa stal opak, my sme inkasovali ako prví. Stať sa to môže, ale preto trénujeme, aby sa to nestávalo," povedal Valverde.

Priznal, že v tomto súťažnom ročníku museli jeho hráči už viackrát doháňať náskok súpera. "Zdá sa, že stále plávame proti prúdu, ale veríme, že sa to zmení," dodal Valverde.

FC Sevilla je lídrom La Ligy

Aj vďaka remízam Kataláncov so Gironou (2:2), Athleticom Bilbao (1:1) a prehre na ihrisku vtedy posledného Leganés (1:2) sa novým lídrom v Španielsku stali futbalisti FC Sevilla. Tí zdolali hráčov Celty Vigo (2:1) a výrazne sa o to gólom a asistenciou zaslúžil stredopoliar Pablo Sarabia.

Celta hrala od 58. min bez vylúčeného Mexičana Néstora Arauja a Slovák Stanislav Lobotka odohral v zdolanom tíme celý zápas. Sevilla natiahla šnúru víťazstiev na štyri. "Pozeráme sa na našich súperov v televízii, ale sústredíme sa len na seba," vyjadril sa 26-ročný Pablo Sarabia, Tréner Pablo Machín sa snaží udržať svojich zverencov pri zemi a tvrdí, že nesleduje vývoj v tabuľke.

"Sme na čele, lebo sme efektívne vyťažili z výhod, ktoré sa nám naskytli. Vieme, čoho sú schopní naši súperi, určite prídu aj pochybenia z našej strany. Sezóna je dlhá a treba zostať s pokojom radšej ticho. Keď sa nebudeme pozerať na tabuľku, nedostaneme z toho závrat," skonštatoval 43-ročný Machín. Po reprezentačnej prestávke na jeho zverencov čaká skúška ohňom, v sobotu 20. októbra sa predstavia na Camp Nou proti FC Barcelona.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !