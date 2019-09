Lintner v boji o post šéfa SZĽH podporuje Šatana a návrat Slovana do Tipsport ligy by ho potešil

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) - Bývalý slovenský reprezentant a riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner by v novej sezóne privítal návrat Slovana Bratislava do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Licenčné konanie v prípade Slovana

Majster sveta z Göteborgu 2002 tiež prezradil meno svojho favorita v budúcotýždňových voľbách prezidenta na Kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"V prípade Slovana Bratislava je licenčné konanie v plnom prúde. Kľúčový dátum, ktorý je verejne známy, je 1. júl. Vtedy musia byť vyrovnané všetky dlhy klubu voči hráčom a trénerom. My ako Pro-Hokej čakáme na celý tento proces a na čestné prehlásenia, ktoré by sme mali získať. Následne vytvoríme správu pre nový Výkonný výbor SZĽH, ten bude zvolený kongrese, ktorý sa uskutoční 26. júna v Bratislave," povedal Richard Lintner.

Šatanovi chce byť nápomocný

Návrat "belasých" do najvyššej slovenskej súťaže je témou, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov. V súčasnosti sa táto vízia teší pozitívnemu ohlasu. "Všetky kluby by návrat Slovana do Tipsport ligy privítali. Za Pro-Hokej môžem povedať, že by sme sa z toho tešili a Slovanu držíme palce, aby sa mu podarilo naplniť všetky parametre a mohol sa stať trinástym účastníkom súťaže," pokračoval Lintner.

Šéf Pro-Hokeja má pred spomenutým blížiacim sa volebným Kongresom SZĽH jasno: "Osobne sa veľmi teším, že Miroslav Šatan prijal výzvu klubov a bude kandidovať. Veľmi dobré sa poznám aj s jeho súpermi, no rád by som ich vyzval, aby možno zvážili toto súperenie, skôr podali Mirovi pomocnú ruku a všetci spoločne posunuli hokej o ďalšiu úroveň. V roku 2015 sme naštartovali isté zmeny v slovenskom hokeji. Stále viac ľudí dostáva priestor realizovať sa a verím, že voľby prezidenta SZĽH to posunú o krok dopredu. Ja sa budem snažiť, aby som Mirovi, ak bude zvolený, bol čo najviac nápomocný."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !