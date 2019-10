Lindsey Vonnová hlási po zranení návrat do Svetového pohára, teší sa na štartovaciu bránku

NEW YORK 7. januára (WebNoviny.sk) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová hlási návrat do seriálu Svetového pohára. Tridsaťštyriročná pretekárka by sa mala predstaviť už v sobotňajšom zjazde v rakúskom St. Antone. Vonnová sa zranila v novembri, keď si na tréningu spôsobila úraz kolena.

"Ešte nie je koniec. Bolo to náročných šesť týždňov, ale teraz som znovu na lyžiach a som nadšená, že sa znovu postavím do štartovacej bránky. Cez víkend sa vidíme v St. Antone," napísala na instagram rodáčka z mesta Saint Paul v Minnesote.

Vonnová je s 82 víťaznými pretekmi vo Svetovom pohári historickou líderkou medzi ženami. Absolútnym rekordérom je Ingemar Stenmark s 86 víťazstvami a práve túžba predstihnúť legendárneho Švéda prinútila Vonnovú predĺžiť si kariéru ešte o jednu sezónu.

Pôvodne chcela skončiť po februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu, kde vybojovala bronz v zjazde. V kráľovskej disciplíne je aj olympijskou šampiónkou z Vancouveru 2010.





