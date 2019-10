Liga národov: Slovensko – Česko (online)

TRNAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbalisti prehrali s Českom 1:2 v sobotňajšom zápase 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a v tabuľke majú stále nula bodov, keďže neuspeli ani v súboji proti Ukrajine (0:1) vo Ľvove.

Skóre súboja na Štadióne Antona Malatinského v Trnave v 52. minúte otvoril Michael Krmenčík. O vyrovnanie sa o 10 minút neskôr postaral Marek Hamšík. Zverenci trénera Jána Kozáka však nezískali ani bod, pretože v 76. minúte o výhre Česka rozhodol úspešnou hlavičkou striedajúci Patrik Schick.

Pre českého trénera Jaroslava Šilhavého, ktorý v septembri vymenil vo funkcii odvolaného Karla Jarolíma, bol zápas v Trnave premiérový na lavičke reprezentačného mužstva.

Mužstvo trénera Jána Kozáka sa v októbrovom asociačnom termíne ešte predstaví v medzištátnom prípravnom stretnutí vo Švédsku (16. októbra v Štokholme). V novembri Slováci uzavrú účinkovanie v skupinovej fáze Ligy národov, keď nastúpia doma proti Ukrajine a v Česku.



Góly:

52. – 0:1 M. Krmenčík

62. – 1:1 M. Hamšík

76. – 1:2 P. Schick



Žlté karty: 3 – 3

27. T. Hubočan, 29. M. Škrtel, 83. M. Škriniar – 22. B. Dočkal, 38. T. Souček, 75. T. Gebre Selassie



strely celkovo (na bránu): 15:10 (7:4), rohové kopy: 6:5, ofsajdy: 3:2, držanie lopty (v %): 62 – 38, rozhodcovia: S. Vinčič – T. Klančnik, A. Kovačič (všetci Slovin.), 17 251 divákov



Zostavy:

Slovensko: Dúbravka – Pekarík (46. E. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) – Lobotka – Kucka (54. Weiss), Duda, Hamšík, Mak – A. Nemec

Česko: Vaclík – Kadeřábek (63. F. Novák), Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie – Souček, Pavelka – Vydra (89. Jankto), Dočkal, Zmrhal – Krmenčík (73. Schick)



Úvodné minúty priniesli aktivitu slovenského mužstva, tá však nevyústila do výraznejšej šance.



Naopak, hostia mohli skórovať v 8. min po rohovom kope Dočkala – Dúbravka vyrazil štipľavý pokus Vydru spoza šestnástky iba pred seba, ale Souček zblízka prestrelil.



V 16. min sa medzi tri žrde nezmestil pokus Zmrhala. Po rohu Maka v 19. min „pätičkou“ zakončil Hamšík, ale Vaclík sa nenechal prekvapiť. Do prestávky zaujala ešte strela Kucku, český brankár bol opäť na správnom mieste.



Po zmene strán v 51. min podnikli Slováci rýchly protiútok, E. Sabo naservíroval loptu Dudovi, no legionár z Herthy Berlín v čistej šanci netrafil bránku. Platilo tak známe pravidlo „nedáš – dostaneš“. Krmenčík si nabehol za slovenskú obranu a prekonal Dúbravku – 0:1.



V 56. min mohol vyrovnať Mak, no ľavačkou sám pred Vaclíkom netrafil bránku. Tím spod Tatier naďalej útočil, skúšal to stredom aj centrami z krídelných priestorov. V 62. min po rohovom kope Weissa Vaclík neudržal Nemcovu hlavičkou a Hamšík zblízka vyrovnal – 1:1.



Hamšík bol pri chuti, v 70. min sa prezentoval peknou strelou spoza „veľkého vápna“. V 76. min Česi využili rozhodenosť slovenskej defenzívy a striedajúci Schick presnou hlavičkou po centri Dočkala opäť „naklonil misky váh“ na stranu hostí – 1:2.



V závere sa už Slováci nezmohli na odpoveď. Naopak, české víťazstvo ešte mohol prikrášliť Vydra, jeho strela sa obtrela o pravú žrď Dúbravkovej bránky.

Hlasy

zdroj: RTVS



Ján Kozák (tréner Slovenska): „Prvý polčas bol veľmi náročný, fyzický, súbojový. Málo priestorov na kombináciu. veľa šancí si mužstvá nevypracovali. Po zmene strán bolo ihrisko väčšie, viac sa to otvorilo, kombinačne sme dominovali a boli sme lepším tímom. Paradoxne sme dostali dva góly a prehrali sme. Jednotlivcov nechcem hodnotiť. Pekarík sa cítil dobre, dal som ho tam, bolo vidieť, že mu chýba zápasová prax. A nielen jemu, preto som siahol po striedaní. Škoda, že sme neuspeli. Nezaslúžili sme si prehrať. Liga národov je jedna z možností kvalifikovať sa na európsky šampionát, ale ťažšia. Je tam málo zápasov. Ešte je však o čo hrať. Nie je nám jedno, či skončíme tretí v skupine alebo druhí. Hamšíkov rekordný štart? V každom zápase za reprezentáciu hrá poctivo, ale už prichádza čas, že viac zodpovednosti musia prebrať na seba aj iní hráči, či už Škriniar, Lobotka, Duda, Mak, Weiss.“



Jaroslav Šilhavý (tréner Česka): „Zmena trénera mala na náš tím vplyv iba sčasti. Nemyslím si, že to tak bolo úplne. Z taktického pohľadu sme odviedli kopec práce. Slováci majú silný tím, skvelú generáciu hráčov. ´Zaplaťpánboh´, že súper nevyužil šance. My sme viac chceli, z nášho tímu som cítil silu. Lepšie to ani nemohlo byť, derby so Slovenskom, z víťazstva mám radosť a verím, že to nebola jediná lastovička. Mali sme zo Slovákov rešpekt, tí hrali veľmi dobre, ale dnes sme asi boli o gól lepší. Diváci boli fantastickí, hnali protivníka do útoku. V druhom polčase po príchode Weissa sme boli trochu rozťahaní a Slováci to využívali. Našťastie sme to zvládli a vyhrali. Nevyzdvihol by som nikoho z mojich hráčov, musím pochváliť celý tím. Bol to tímový výkon.“



Marek Hamšík (stredopoliar SR, strelec gólu): „Mám zmiešané emócie. Samozrejme, že som vďačný za rekord v počte štartov za slovenskú reprezentáciu. Môj gól by som však vymenil za remízu. Mali sme viac šancí, taký je futbal. Chýbalo trošku šťastia, mal som ďalšie šance, Robovi Makovi skočila lopta. Prvý polčas bol nemastný – neslaný po zmene strán sa diváci mali na čo pozerať. Česi dali gól v našich najlepších momentoch, keď sme tlačili.“



Martin Škrtel (obranca a kapitán SR, jubilejný 100. štart v najcennejšom drese): „Sme smutní, pretože sme prehrali. Chceli sme zvíťaziť, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Česi mali šťastie vo svojich situáciách, nám sa naše príležitosti nepodarilo premeniť. Prvý polčas z našej strany nebol práve najlepší, ale v druhom sme najmä po prvom inkasovanom góle začali hrať a zatlačili sme súpera. Po našom vyrovnávajúcom góle sme však opäť inkasovali a prehrali. Je pekné dosiahnuť 100. štart v reprezentačnom drese, nie je to každodenná záležitosť. Po takomto zápase však myšlienky na takéto čísla nie sú, možno si to uvedomím neskôr. Veríme, že sa dresy oboch kapitánov vydražia za peknú sumu a pomôžu Mariánovi Čišovskému, pretože stále cítime, ako keby bol jeden z nás.“



Dávid Hancko (obranca SR, debutant v národnom tíme): „Mrzí ma výsledok dnešného stretnutia. Tréner Kozák ma poslal na trávnik s tým, aby som podporoval útok a užil si zápas. Žiaľ, nepodarilo sa nám vyrovnať. Ak od toho odhliadnem, tak som veľmi vďačný a šťastný, že som dostal príležitosť premiérovo nastúpiť za seniorskú reprezentáciu a byť medzi takýmito hráčmi. Týždeň, čo som s chalanmi, mi dal veľa skúseností a motiváciu do ďalšej práce. Stále sa mám od nich čo učiť.“



Martin Dúbravka (brankár SR): „Vedeli sme, že Česi majú kvalitných hráčov a iba to potvrdili. Krmenčík sa bil, toto je mu vlastné – veľakrát robí teatrálne veci, ale podľa mňa to je fantastický futbalista. Chytalo sa mi dobre. Za reprezentáciu je to vždy niečo výnimočné, mrzí ma, že sme netriumfovali. Po vyrovnávajúcom góle sme diktovali tempo hry, pätnásť minút sme boli výborní na lopte, prečíslovali sme súpera v poslednej fáze. Škoda, že sme sa nedokázali presadiť a následne sme dostali gól.“



Róbert Mak (stredopoliar SR): „Prvý polčas bol pomalší a nepresnejší. V druhom polčase sme sa zlepšili, začali sme veľmi dobre. Škoda, že sme inkasovali. Vyrovnali sme a oni z ničoho nič znovu skórovali a uspeli. Prvý polčas bol skôr taktickejší, oba tímy mali rešpekt. Súper mal jednu vyloženú šancu, kde z päťky nedal gól. Pri mojej šanci v druhom polčase som si prebral loptu na ľavačku, keď som chcel vystreliť, skočila mi lopta a trafil som ju niečím nad členkom. Je mi to ľúto, ospravedlňujem sa. Chcem som dať gól. Takéto veci sa však stávajú.“



Erik Sabo (obranca SR): „Škoda toho výsledku. Veľká vďaka patrí fanúšikom, že prišli. Mrzí nás, že sme sa im neodvďačili víťazstvom. V Lige národov sa nám už asi nepodarí triumfovať, chceme zabojovať aspoň o druhé miesto.“



Milan Škriniar (obranca SR): „Predstavovali sme si to inak a žiaľ, nevyšlo nám to. Vedeli sme, že Česi majú silný káder, najmä smerom do ofenzívy. Mrzí nás, že po prvom inkasovanom góle, keď sme vyrovnali a začali sme hrať lepšie, prišiel druhý gól v našej sieti. Mali sme šance a mali sme dať gól na 2:1. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie zápasy. Bolo super, že prišlo toľko divákov, ktorí nás povzbudzovali aj za nepriaznivého stavu.“



Patrik Schick (útočník Česka, strelec jedného gólu): „Víťazstvo je veľmi dôležité pre nás i ďalší vývoj v skupine, môžeme stále uvažovať nad prvenstvom. Pri mojom góle som nabiehal zozadu, Milan Škriniar ma nevidel, center bol perfektne zladený s mojím nábehom a ešte som to aj dobre trafil. Nebol som nahnevaný, že som nenastúpil v základnej zostave. Bol som pripravený, ako keby som figuroval v úvodnej jedenástke. Keď som prišiel na ihrisko, chcel som tímu pomôcť – a ten gól som aj dal.“



Bořek Dočkal (stredopoliar a kapitán Česka): „Musím pochváliť spoluhráčov za to, ako dotiahli dve akcie do gólového konca. Bol som zvolený za kapitána, ale nechcem sa správať inak ako doteraz. Máme v kádri širšiu skupinu hráčov, ktorí cítia, že to musia vziať na seba. Nemyslím si, že páska na ruke je rozhodujúca. Cítili sme pozitívnu vlnu energie od nového trénera. Nastavili sme nejakú formu komunikácie, v ktorej sa cítime dobre. Nie je to však o atmosfére v kabíne, v autobuse a na letisku, ale o tom, či to budeme schopní preniesť na ihrisko.“



Michael Krmenčík (útočník Česka, strelec jedného gólu): „Tím žije, dostal druhý dych, a to sme asi potrebovali. Verím, že budeme úspešní naďalej. Bořek Dočkal je kráľom asistencií. Takého hráča český ‚nároďák‘ potreboval, ktorý dokáže dať finálnu prihrávku a hrať jeden na jedného. V strede ihriska kraľoval. Som rád, že je späť a že je kapitán. Každý hráč vedel, kde má hrať, kde sa má pohybovať. Myslím si, že sme dobre plnili trénerove pokyny, a preto sme zvíťazili. “