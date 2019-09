Liga majstrov (finále): Tottenham – FC Liverpool (online)

MADRID 1. júna (WebNoviny.sk) - Sobotňajší finálový súboj futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 na štadióne Wanda Metropolitano v Madride určí nového európskeho klubového šampióna.

Zápas medzi Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool sa hrá od 21:00 a hlavným rozhodcom je Slovinec Damir Skomina. Je to celkovo siedme finálové stretnutie, v ktorom hrajú mužstvá z rovnakej krajiny.

Liga majstrov - finále štadión Wanda Metropolitano v Madride Tottenham Hotspur - FC Liverpool hrá sa od 21.00 Góly: Žlté karty: 0 – 0 strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0) rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: D. Skomina - J. Praprotnik, R. Vukan (všetci Slovin.) Predpokladané zostavy: Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, D. Rose - Moussa Dembélé, Eriksen - Lucas Moura, Alli, Son Heung-min - H. Kane Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Salah, Firmino, Mané

Tottenham a Liverpool sa na európskej pohárovej scéne v minulosti stretli iba dvakrát. Bolo to v semifinále Pohára UEFA 1972/1973. "The Reds" v úvodnom zápase doma na Anfielde triumfovali 1:0 a napriek prehre 1:2 v odvete v Londýne postúpili do finále. V ňom si v dvojzápase poradili s nemeckou Borussiou Mönchengladbach (3:0 doma, 0:2 vonku, pozn.) a získali Pohár UEFA.

V minulosti v pohárovej Európe vyhralo tri veľké súťaže (LM/EPM, EL/Pohár UEFA a Pohár víťazov pohárov) iba päť klubov - Juventus Turín, Ajax Amsterdam, Bayern Mníchov, FC Chelsea a Manchester United. V sobotu sa do tejto spoločnosti môže dostať aj Tottenham Hotspur, ktorý má na konte dva triumfy v Pohári UEFA (1972 a 1984) aj jeden v Pohári víťazov pohárov (1963).

EURÓPSKY POHÁR MAJSTROV (EPM) historický prehľad výsledkov finálových stretnutí 1956: REAL MADRID – Stade Reims (v Paríži) – 4:3 1957: REAL MADRID – AC Fiorentina (v Madride) – 2:0 1958: REAL MADRID – AC Miláno (v Bruseli) – 3:2 po predĺžení 1959: REAL MADRID – Stade Reims (v Stuttgarte) – 2:0 1960: REAL MADRID – Eintracht Frankfurt (v Glasgowe) – 7:3 1961: BENFICA LISABON – FC Barcelona (v Berne) – 3:2 1962: BENFICA LISABON – Real Madrid (v Amsterdame) – 5:3 1963: AC MILÁNO – Benfica Lisabon (v Londýne) – 2:1 1964: INTER MILÁNO – Real Madrid (vo Viedni) – 3:1 1965: INTER MILÁNO – Benfica Lisabon (v Miláne) – 1:0 1966: REAL MADRID – Partizan Belehrad (v Bruseli) – 2:1 1967: CELTIC GLASGOW – Inter Miláno (v Lisabone) – 2:1 1968: MANCHESTER UNITED – Benfica Lisabon (v Londýne) – 4:1 po predĺžení 1969: AC MILÁNO – Ajax Amsterdam (v Madride) – 4:1 1970: FEYENOORD ROTTERDAM – Celtic Glasgow (v Miláne) – 2:1 po predĺžení 1971: AJAX AMSTERDAM – Panathinaikos Atény (v Londýne) – 2:0 1972: AJAX AMSTERDAM – Inter Miláno (v Rotterdame) – 2:0 1973: AJAX AMSTERDAM – Juventus Turín (v Belehrade) – 1:0 1974: BAYERN MNÍCHOV – Atletico Madrid (v Bruseli) – 1:1 po predĺžení, opakovaný zápas 4:0 1975: BAYERN MNÍCHOV – Leeds United (v Paríži) – 2:0 1976: BAYERN MNÍCHOV – AS St. Etienne (v Glasgowe) – 1:0 1977: FC LIVERPOOL – Borussia Mönchengladbach (v Ríme) – 3:1 1978: FC LIVERPOOL – FC Bruggy (v Londýne) – 1:0 1979: NOTTINGHAM FOREST – Malmö FF (v Mníchove) – 1:0 1980: NOTTINGHAM FOREST – Hamburger SV (v Madride) – 1:0 1981: FC LIVERPOOL – Real Madrid (v Paríži) – 1:0 1982: ASTON VILLA – Bayern Mníchov (v Rotterdame) – 1:0 1983: HAMBURGER SV – Juventus Turín (v Aténach) -1:0 1984: FC LIVERPOOL – AS Rím (v Ríme) – 1:1 po predĺžení, 4:2 na strely zo značky pok. kopu 1985: JUVENTUS TURÍN – FC Liverpool (v Bruseli) – 1:0 1986: STEAUA BUKUREŠŤ – FC Barcelona (v Seville) – 0:0 po predĺžení, 2:0 na strely zo značky pok. kopu 1987: FC PORTO – Bayern Mníchov (vo Viedni) – 2:1 1988: PSV EINDHOVEN – Benfica Lisabon (v Stuttgarte) – 0:0 po predĺžení, 6:5 na strely zo značky pok. kopu 1989: AC MILÁNO – Steaua Bukurešť (v Barcelone) – 4:0 1990: AC MILÁNO – Benfica Lisabon (vo Viedni) – 1:0 1991: CZ BELEHRAD – Olympique Marseille (v Bari) – 0:0 po predĺžení, 5:3 na strely zo značky pok. kopu 1992: FC BARCELONA – Sampdoria Janov (v Londýne) – 1:0 po predĺžení LIGA MAJSTROV (LM) historický prehľad výsledkov finálových stretnutí 1993: OLYMPIQUE MARSEILLE – AC Miláno (v Mníchove) – 1:0 1994: AC MILÁNO – FC Barcelona (v Aténach) – 4:0 1995: AJAX AMSTERDAM – AC Miláno (vo Viedni) – 1:0 1996: JUVENTUS TURÍN – Ajax Amsterdam (v Ríme) – 1:1 po predĺžení, 4:2 na strely zo značky pok. kopu 1997: BORUSSIA DORTMUND – Juventus Turín (v Mníchove) – 3:1 1998: REAL MADRID – Juventus Turín (v Amsterdame) – 1:0 1999: MANCHESTER UNITED – Bayern Mníchov (v Barcelone) – 2:1 2000: REAL MADRID – FC Valencia (v Paríži – St. Dennis) – 3:0 2001: BAYERN MNÍCHOV – FC Valencia (v Miláne) – 1:1 po predĺžení, 5:4 na strely zo značky pok. kopu 2002: REAL MADRID – Bayer Leverkusen (v Glasgowe) – 2:1 2003: AC MILÁNO – Juventus Turín (v Manchestri) – 0:0 po predĺžení, 3:2 na strely zo značky pok. kopu 2004: FC PORTO – AS Monaco (v Gelsenkirchene) – 3:0 2005: FC LIVERPOOL – AC Miláno (v Istanbule) – 3:3 po predĺžení, 3:2 na strely zo značky pok. kopu 2006: FC BARCELONA – Arsenal Londýn (v Paríži) – 2:1 2007: AC MILÁNO – FC Liverpool (v Aténach) – 2:1 2008: MANCHESTER UNITED – FC Chelsea (v Moskve) – 1:1 po predĺžení, 6:5 na strely zo značky pok. kopu 2009: FC BARCELONA – Manchester United (v Ríme) – 2:0 2010: INTER MILÁNO – Bayern Mníchov (v Madride) – 2:0 2011: FC BARCELONA – Manchester United (v Londýne) – 3:1 2012: Bayern Mníchov – FC CHELSEA (v Mníchove) – 1:1 po predĺžení, 3:4 na strely zo značky pok. kopu 2013: Borussia Dortmund – BAYERN MNÍCHOV (v Londýne) – 1:2 2014: REAL MADRID – Atlético Madrid (v Lisabone) – 4:1 po predĺžení 2015: Juventus Turín – FC BARCELONA (v Berlíne) – 1:3 2016: REAL MADRID – Atlético Madrid (v Miláne) – 1:1 po predĺžení, 5:3 na strely zo značky pok. kopu 2017: Juventus Turín – REAL MADRID (v Cardiffe) – 1:4 2018: REAL MADRID – FC Liverpool (v Kyjeve) 3:1

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

