Lietadlo spoločnosti Emirates so stovkami cestujúcich museli dať po pristátí do karantény

NEW YORK 6. septembra (WebNoviny.sk) - Cestujúci z lietadla, ktoré dali v stredu na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho do karantény, mali podľa všetkého chrípku. Stroj spoločnosti Emirates priletel do New Yorku z Dubaja v stredu ráno.

Zdravotníci odobrali chorým vzorky a uviedli, že podľa symptómov pôjde pravdepodobne o chrípku. Desiatich cestujúcich a členov posádky previezli na ošetrenie do nemocnice. Stav všetkých ale označili za stabilizovaný.



Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že na príznaky ochorenia sa sťažovalo až sto z celkovo 520 ľudí na palube. Trápil ich hlavne kašeľ, bolesť hrdla, bolesti hlavy a teplota. Medzi cestujúcimi sa nachádzal aj rapper Vanilla Ice, ktorý, podobne ako iní pasažieri, o situácii informoval na sociálnej sieti.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !