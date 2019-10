Lietadlo American Airlines si pri štarte poškodilo krídlo, pasažieri od strachu plakali

NEW YORK 11. apríla (WebNoviny.sk) - Lietadlo americkej leteckej spoločnosti American Airlines z New Yorku do Los Angeles sa v stredu krátko po odlete vrátilo naspäť na newyorské letisko, pretože si pri nepodarenom štarte poškodilo krídlo.

Lietadlo so 101 pasažiermi na palube pristálo o 21:09 miestneho času (vo štvrtok o 03:09 nadránom SELČ), 29 minút po štarte. Nikomu z cestujúcich sa nič nestalo. Ako informovali predstavitelia newyorského letiska, lietadlo pri štarte zavadilo krídlom o informačnú tabuľu a svetelný stĺp.

Podľa jedného z cestujúcich, Scotta Lasera, sa lietadlo v jednu chvíľu prudko zvrtlo doľava a potom sa prudko otočilo naspäť doprava. Laser sa newyorskej televízii WABC zveril s tým, že on aj ďalší pasažieri sa od strachu rozplakali.

