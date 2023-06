Líder proruských separatistov vyhlásil úplnú mobilizáciu, Biden je presvedčený o zámere Ruska napadnúť Ukrajinu

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Líder proruských separatistov na východe Ukrajiny v sobotu prikázal úplnú mobilizáciu. Oznámenie prišlo v čase masovej evakuácie žien, detí a starších ľudí z regiónov Donecka a Luhanska ovládaných povstalcami do susedného Ruska.

Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že teraz je „presvedčený", že ruský prezident Vladimir Putin sa rozhodol pre inváziu na Ukrajinu. Po týždňoch vyjadrení, že USA si nie sú isté, či Putin urobil konečné rozhodnutie, Biden povedal, že jeho hodnotenie situácie sa zmenilo, pričom sa odvolal na americkú spravodajskú službu.

"Do you have any indication about whether Pres. Putin has made a decision on whether to invade?"

Pres. Biden: "As of this moment I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that." https://t.co/NARSE4qzfN pic.twitter.com/LKMk8SenI3