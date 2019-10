Líder Islamského štátu a najhľadanejší muž sveta Abú Bakr al-Bagdádí je údajne mŕtvy

27.10.2019 (Webnoviny.sk) - Líder teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a najhľadanejší muž sveta Abú Bakr al-Bagdádí je údajne mŕtvy. V sobotu večer to pre agentúru The Associated Press potvrdil nemenovaný zástupca vlády Spojených štátov amerických.

Útok v provincii Idlib

Zločinec údajne zomrel v dôsledku explózie počas útoku americkej armády v sýrskej provincii Idlib. Informácie však zatiaľ oficiálne nepotvrdili.

Americký prezident Donald Trump na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že "sa stalo niečo veľmi veľké". Hovorca Bieleho domu Hogan Gidley dodal, že prezident v nedeľu podá "zásadné vyhlásenie".

Zomrelo deväť ľudí

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) objasnilo, že útok vykonalo osem helikoptér a stíhačka. Na oblasť útočili približne dve hodiny, pričom militanti opätovali paľbu.

Podľa SOHR zomrelo deväť ľudí, no nemôžu potvrdiť, že je medzi nimi aj al-Bagdádí. Počet mŕtvych zrejme bude narastať, keďže množstvo ľudí utrpelo zranenia.





