Liberálna skupina v europarlamente žiada vyšetrovanie zneužívania spyvéru

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tretia najväčšia frakcia v Európskom parlamente vyzvala na zriadenie výboru, ktorý by prešetril zneužívanie spyvéru izraelskej spoločnosti NSO Group členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Liberálna skupina Obnovme Európu tak spravila po správach o tom, ako softvér Pegasus použili na napadnutie telefónov opozičných politikov, právnikov, novinárov a kritikov vlád v Maďarsku a Poľsku.

Vyšetrovanie škandálu

„Potrebujeme úplné vyšetrovanie škandálu okolo spyvéru Pegasus. Európsku demokraciu oslabujú a EÚ by mala primerane konať... Nemôžeme to nechať prejsť, v stávke je naša demokracia,“ povedala holandská europoslankyňa a jedna z iniciátorov výzvy Sophie in t Veld.

Europoslankyňa tiež povedala, že Európska komisia by mala nasledovať príklad Spojených štátov a rýchlo „zaradiť materskú spoločnosť Pegasusu, NSO, na čiernu listinu“. Americká vláda v novembri uvalila na NSO Group exportné obmedzenia, pretože jej nástroje „použili na nadnárodný útlak“.

Frakcia Obnovme Európu vo vyhlásení uviedla, že dúfa v podporu jej výzvy od ďalších parlamentných skupín. Vyšetrovanie bude prvým krokom v danej veci od inštitúcie EÚ.

Softvér Pegasus

Softvér Pegasus je sledovací nástroj, ktorý NSO Group predáva výlučne vládnym agentúram na účely boja proti terorizmu a ďalším vážnym trestným činom. Viaceré vyšetrovania však ukázali ako mocní na mnohých miestach použili tento spyvér na sledovanie ich kritikov a rivalov.

Globálne mediálne konzorcium v júli zverejnilo správu, v ktorej uviedlo, že Pegasus použili na sledovanie najmenej desiatich právnikov, jedného opozičného politika a niekoľkých novinárov kritických voči vláde.





V decembri zase agentúra AP zverejnila výsledky vyšetrovania strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite, podľa ktorého sa terčmi Pegasusu stali traja kritici poľskej vlády.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu