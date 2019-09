Liberáli zapojili Mladých SaSkárov do politického diania, ich prioritou je zlepšenie školstva

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) - Mladí musia mať perspektívny život na Slovensku a vytvorené podmienky. Aby sa mohli podieľať na tom a spolurozhodovať o tom, ako na Slovensku žiť, strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa rozhodla založiť mládežnícku organizáciu.

V strane našli zázemie

"Založili sme mládežnícku organizáciu s cieľom zapojiť ich do politického diania. Po intenzívnych mesiacoch spolupráce s nimi som presvedčená, že nám majú čo ponúknuť," konštatovala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na utorkovej tlačovej besede v sídle strany v Bratislave, kde aj predstavili dvoch členov Mladých SaSkárov.



Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je mládežnícka organizácia ďalší krok v poctivom a solídnom budovaní strany. "Chceme to robiť prostredníctvom mladých ľudí a chceme to urobiť so všetkými profesionálnymi náležitosťami, s riadnym štatútom, vedením, rozpočtom a víziou. Chceme mladých presvedčiť, že sa tu oplatí žiť, pracovať a podnikať," uviedol Sulík.

Predstavitelia Mladých SaSkárov, študent práva Tomáš Popovič a študent učiteľstva Michael Hanzalík, na tlačovke uviedli, že zázemie v SaS našli, pretože strana má pravicové a liberálne hodnoty. Veria, že svojím angažovaním prispejú k plnohodnotnejšiemu životu mladých ľudí na Slovensku.

Plánujú vytvoriť odborné kluby

"Chceme byť reálnou platformou, kde mladí môžu uskutočňovať riešenia. Sme ochotní vytvoriť podmienky všetkým mladým ľuďom, ktorí chcú niečo zmeniť," povedal Popovič. Podľa Hanzalíka bude prioritnou aktivitou Mladých SaSkárov zlepšenie školstva.



"Pokúsime sa počas niekoľkých mesiacov predstaviť víziu SaSkárov, ako urobiť Slovensko atraktívnejšie," uviedol a dodal, že plánujú vytvoriť odborné kluby, kde mladí majú predstavovať svoje nápady na lepší zajtrajšok.

Na tlačovke zároveň avizovali prvé stretnutie mládežníckej organizácie strany, ktoré sa uskutoční 8. októbra. Diskutovať budú o tom, ako sa mladí môžu uplatniť v profesijnom živote na Slovensku.





