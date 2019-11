Liberáli z SaS nehorázne klamú pri dvojakej kvalite potravín, podľa Danka si chcú prisvojiť tému

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podľa Slovenskej národnej strany (SNS) pri dvojakej kvalite klame, keď tvrdí, že toho v oblasti dvojakej kvality urobila viac ako vláda a SNS.

"Som v nemom úžase, čo predviedol v pondelok Richard Sulík a SaS. Nedokážem zniesť, ak niekto v priamom prenose klame. SaS predviedla nehorázne klamstvo a musím poprosiť média, aby si preštudovali to, čo SaS tvrdilo o dvojakej kvalite. SaS si prisvojuje tému, o ktorej od začiatku hovorila, že neexistuje a obhajovala pri nej záujmy obchodníkov,“ reagoval v pondelok predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

Dvojaká kvalita existuje

Sloboda a Solidarita mala v minulosti pri otvorení témy dvojakej kvality na pôde EÚ podľa SNS ohovárať a kritizovať politikov, ktorí proti nej bojovali.

"SaS tvrdila, že výsledky testovania dvojakej kvality sú zmanipulované, táto téma poškodzuje výrobcov, robí zo Slovenska iracionálneho partnera v EÚ. SaS tiež tvrdila, že politici nebudú schopní donútiť výrobcov dodávať rovnaký tovar a podobne,“ uviedol Danko.

Ministerka Gabriela Matečná podľa predsedu SNS za posledné obdobie vyčlenila pre farmárov 80 mil. eur a tému dvojakej kvality dostala na úroveň EÚ.

"Ministerky Matečnej sa musím zastať. V EÚ hovorila o téme dvojakej kvality potravín a otvárala ju v rámci V4. Táto žena vybojovala 80 miliónov eur pre slovenských farmárov. Richard Sulík by mal mať v sebe trochu objektívnosti, no on namiesto uznania ministerku kritizuje. Dnes vyšla nová správa EÚ, že dvojaká kvalita existuje,“ pokračoval Danko.

Boli na strane obchodníkov

Ak predseda SaS tvrdí, že za roky v Európskom parlamente urobil niečo pre slovenských farmárov, podľa SNS klame. "Jediné, čo urobil, tak loboval za zrušenie osobitného odvodu. Videli sme, že Brusel nás zrádza a ako predseda SNS som odvod zrušil. Nechcel som ďalšie mediálne klamstvo a to také, že odvod navýšil ceny potravín,“ dodal Danko. Predseda SNS zároveň vyzval predstaviteľov SaS, aby sa ospravedlnili strane SNS a ministerke Matečnej.

Strana SaS bola pri téme dvojakej kvality podľa SNS dva roky v kóme. "Doteraz hájila táto strana obchodníkov. Nikdy nebude bojovať za práva spotrebiteľov, ale za práva nadnárodných obchodných reťazcov. Dvojaká kvalita potravín je obrovským úspechom Slovenska, SNS a ostatných poškodených členských krajín EÚ. Na začiatku boli aj politici v EÚ ohľadom tejto témy skeptickí, no nám sa podarilo tento problém vyriešiť legislatívne,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Pripravujú národnú smernicu

Ohľadom testovania a toho, že Slovensko nemá jeho metodiku Gabriela Matečná uviedla, že SaS nemá pravdu. „Metodika je a testovania na Slovensku boli a budú. Výsledky posledných kontrol z Európskej únie prídu na jeseň. Boj s dvojakou kvalitou sme dotiahli do konca. Národná smernica, ktorá bude implementovať tú z EÚ bude. Už teraz ju pripravujeme a prvotný nástrel bude k dispozícii možno už na jeseň tohto roka,“ uzavrela Gabriela Matečná.

Strana SaS vyzvala ministerku pôdohospodárstva SR Gabrielu Matečnú, aby odborne pretavila smernicu Európskeho parlamentu o nekalých obchodných praktikách do slovenskej legislatívy.

"Smernica, ktorú Európsky parlament schválil, je dobrá správa. Dvojaká kvalita bude postihovateľná ako klamlivá obchodná praktika, ak sa tovar uvádza na trh v rôznych členských štátoch ako identický, ale má výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti – pokiaľ nie sú odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi. Stále však nemáme výsledky spoločného európskeho testovania potravín a nemáme ani definovanú samotnú dvojakú kvalitu potravín,“ konštatoval v pondelok predseda SaS Richard Sulík, ktorý bol tieňový spravodajca správy, ktorá spomínanej smernici predchádzala.

Očakávajú podrobné postupy

Richard Sulík sa podľa svojich slov tiež v marci minulého roka pokúsil listom získať informácie o tom, akým spôsobom sa platná európska legislatíva na Slovensku uplatňuje. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná však odpovede na otázky SaS, podľa strany, nikdy neposlala.

"Opozičná strana SaS spravila vo veci kvality a cien potravín omnoho viac ako ministerka Matečná alebo SNS, či vládna koalícia. Napríklad sme výrazne dopomohli k zrušeniu Dankovho 2,5-percentného odvodu,“ povedal Sulík.

SaS od ministerky Matečnej zároveň očakáva, že vypracuje podrobné postupy, ako bude Slovensko dvojitú kvalitu potravín testovať a hlavne, ako bude Slovensko vymáhať novú európsku legislatívu tak, aby to pocítili všetci občania.

