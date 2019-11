Lewis Hamilton získal vo formule 1 piaty titul majstra sveta, Veľkú cenu Mexika vyhral Verstappen

MEXICO CITY 28. októbra (WebNoviny.sk) - Britský pilot Lewis Hamilton sa po piaty raz stal majstrom sveta motoristickej formuly 1. Jazdec tímu Mercedes potvrdil piaty titul v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika, v ktorej skončil na štvrtom mieste.

Tridsaťtriročný rodák zo Stevenage potreboval na zisk piateho primátu päť bodov, čo znamenalo obsadiť minimálne siedmu priečku. Nádeje na titul si robil aj Sebastian Vettel na monoposte Ferrari, ale na ich uchovanie potreboval zvíťaziť a zároveň Hamilton obsadiť horšiu ako siedmu pozíciu. Nemca napokon klasifikovali na druhom mieste. Hamilton má aktuálne v poradí MS neprekonateľný 64-bodový náskok, do konca sezóny zostávajú ešte dve podujatia - VC Brazílie (11.11.) a VC Abú Zabí (25.11.).

Hamilton sa dotiahol na Fangia

Z víťazstva na Okruhu bratov Rodríguezovcov v Mexico City sa po roku tešil Max Verstappen. Dvadsaťjedenročný Holanďan jazdiaci vo farbách tímu Red Bull štartoval z druhej priečky, ale hneď po štarte sa dostal do vedenia, ktoré už nepustil z rúk. Rodák z Hasseltu dosiahol piate prvenstvo v F1, druhé v tomto roku po VC Rakúska. Druhý skončil spomenutý Vettel a tretieho klasifikovali jeho fínskeho tímového kolegu Kimiho Räikkönena.

Hamilton sa ziskom piateho triumfu dotiahol na legendárneho Argentínčana Juana Manuela Fangia, ktorý kraľoval "efjednotke" v jej začiatkoch, a to v rokoch 1951, 1954, 1955, 1956 a 1957. Šampionát F1 sa po prvý raz uskutočnil v roku 1950. Hamilton si vybojoval prvý titul v sezóne 2008 a potom po zmene pravidiel v rokoch 2014, 2015, 2017 a 2018. Brit mohol oslavovať už pred týždňom v americkom Austine, ale finišoval len na tretej priečke, zatiaľ čo Vettel bol štvrtý. Hamilton na ceste za piatym titulom svetového šampióna dosiahol deväť víťazstiev, na neudržanie bol najmä v druhej polovici ročníka, keď vybojoval štyri prvenstvá zo siedmich pretekov. Vo všetkých siedmich prípadoch bol na stupni víťazov.

V pohári konštruktérov nie je rozhodnuté

"Je to veľmi čudný pocit. Piaty titul som nepotvrdil víťazstvom, vyhral som ho vďaka tvrdej práci počas celého roka. Za Mercedes som jazdil od svojich 13 rokov a dosiahnuť toto všetko vzhľadom na to, že aj Fangio vyhral titul s Mercedesom, je neuveriteľné. Boli to však pre nás strašné preteky. Mal som skvelý štart a pracoval som na tom, aby som postupoval dopredu, ale potom sa stalo, čo neviem vysvetliť. Už som sa len snažil udržať sa na trati a priviezť auto do cieľa. Nebol by som tu, ak by nebolo mojej rodiny a otca, ktorý odviedol tvrdú prácu," povedal Hamilton.

Rozhodnuté ešte nie je v Pohári konštruktérov. Mercedes potreboval na potvrdenie piateho titulu po sebe o 20 bodov viac ako Ferrari, no "strieborné šípy" naopak získali o 11 bodov menej.

Víťaz kvalifikácie Ricciardo mal slabý štart a prepadol sa na tretie miesto. Viedol Verstappen pred Hamiltonom, Vettel bol štvrtý. Následne Alonso odstavil svoj monopost pri trati a vedenie pretekov na pár minút nasadilo virtuálny safety car. Verstappen si pred Hamiltonom udržiaval približne dvojsekundový náskok, Ricciardo zaostával už o sedem sekúnd. V 11. kole začali plánované zastávky v boxoch, absolvovali ich len jazdci Mercedesu a Red Bullu. Piloti Ferrari zostali na trati a Räikkönen zakrátko prišiel o tri pozície. V 18. kole sa konečne objavil u mechanikov Vettel a hneď po ňom aj Räikkönen. Lídrom pretekov bol Verstappen s náskokom siedmich sekúnd pred Hamiltonom, tretí bol Ricciardo, štvrtý Vettel. Mladý Holanďan neustále zvyšoval svoj náskok a jasne mieril za víťazstvom.

Verstappen s piatym víťazstvom v kariére

Hamilton sa necítil komfortne na supermäkkých pneumatikách a začali sa na neho doťahovať Ricciardo s Vettelom. V 30. kole zastavil Sainz blízko pri trati a Vettel musel vzdať svoj útok na Ricciarda, keďže sa opäť na tabuliach rozsvietil nápis virtuálny safety car. Po zelených svetlách sa Vettel znovu snažil predbehnúť Ricciarda a podarilo sa mu to v úvode 34. kola. O päť kôl neskôr sa Vettel dostal aj pred Hamiltona na druhé miesto. Brit začal čoraz viac strácať a už sa neho tlačil štvrtý Ricciardo. Austrálčan si počkal na vhodnú príležitosť a cez Brita sa dostal na začiatku 47. kola, keď Hamilton neubrzdil nájazd do prvej zákruty a vyšiel mimo trať. Na rovnakom mieste chyboval aj Bottas a pustil pred seba Räikkönena na štvrtú pozíciu.

Hneď na to sa jazdci na popredných priečkach vybrali na druhé zastávky v boxoch. Po nich bol stále vo vedení Verstappen pred Ricciardom a Vettelom, Hamilton bol piaty. Ricciardo mal však na konte len jednu zastávku. Vettel na nových pneumatikách jazdil najrýchlejšie zo všetkých a naháňal jazdcov Red Bullu. Čoskoro dýchal na krk Ricciardovi, ale k útoku neprišlo a ani nemuselo, pretože Austrálčana zradila technika a v úvode 62. kola odstúpil. Vettel sa tak posunul na druhú pozíciu, Hamilton jazdil na štvrtej priečke, čo mu zabezpečovalo titul. Opäť sa na trati objavil virtuálny safety car, ale krátko na to sa už išlo naplno. Verstappen mal k dispozícii pohodlný viac ako 13-sekundový náskok a svoje snaženie pretavil v piate víťazstvo v kariére. Ešte väčšiu radosť mal Hamilton, ktorý oslavoval piaty titul majstra sveta.

Veľká cena Mexika F1 Mexico City nedeľa (po 71 kolách): 1. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 1:38:28,851 h, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +17,316 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +49,914, 4. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +1:18,738 min, 5. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +1 kolo, 6. Nico Hülkenberg (Nem.) Renault +2 kolá Poradie MS (po 19 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 358 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 294, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 236, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 227, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 216, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 146 Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 585 bodov, 2. Ferrari 530, 3. Red Bull 362, 4. Renault 114, 5. Haas 84, 6. McLaren 62 Prehľad majstrov sveta v pretekoch automobilov formuly 1 (1950 - 2018): Rok / jazdec (krajina) / tím 1950 Giuseppe Farina (Tal.) Alfa Romeo 1951 Juan Manuel Fangio (Arg.) Alfa Romeo 1952 Alberto Ascari (Tal.) Ferrari 1953 Alberto Ascari (Tal.) Ferrari 1954 Juan Manuel Fangio (Arg.) Maserati/Mercedes 1955 Juan Manuel Fangio (Arg.) Mercedes 1956 Juan Manuel Fangio (Arg.) Lancia-Ferrari 1957 Juan Manuel Fangio (Arg.) Maserati 1958 Mike Hawthorn (V. Brit.) Ferrari 1959 Jack Brabham (Aust.) Cooper-Climax 1960 Jack Brabham (Aust.) Cooper-Climax 1961 Phil Hill (USA) Ferrari 1962 Graham Hill (V. Brit.) BRM 1963 Jim Clark (V. Brit.) Lotus-Climax 1964 John Surtees (V. Brit.) Ferrari 1965 Jim Clark (V. Brit.) Lotus-Climax 1966 Jack Brabham (Aust.) Brabham-Repco 1967 Denis Hulme (N. Zel.) Brabham-Repco 1968 Graham Hill (V. Brit.) Lotus-Ford 1969 Jackie Stewart (V. Brit.) Matra-Ford 1970 Jochen Rindt (Aust.) Lotus-Ford 1971 Jackie Stewart (V. Brit.) Tyrell-Ford 1972 Emerson Fittipaldi (Braz.) Lotus-Ford 1973 Jackie Stewart (V. Brit.) Tyrell-Ford 1974 Emerson Fittipaldi (Braz.) McLaren-Ford 1975 Niki Lauda (Rak.) Ferrari 1976 James Hunt (V. Brit.) McLaren-Ford 1977 Niki Lauda (Rak.) Ferrari 1978 Mario Andretti (USA) Lotus-Ford 1979 Jody Scheckter (JAR) Ferrari 1980 Alan Jones (Aust.) Williams-Ford 1981 Nelson Piquet (Braz.) Brabham-Ford 1982 Keke Rosberg (Fín.) Williams-Ford 1983 Nelson Piquet (Braz.) Brabham-BMW 1984 Niki Lauda (Rak.) McLaren-TAG 1985 Alain Prost (Fr.) McLaren-TAG 1986 Alain Prost (Fr.) McLaren-TAG 1987 Nelson Piquet (Braz.) Williams-Honda 1988 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda 1989 Alain Prost (Fr.) McLaren-Honda 1990 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda 1991 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda 1992 Nigel Mansell (V. Brit.) Williams-Renault 1993 Alain Prost (Fr.) Williams-Renault 1994 Michael Schumacher (Nem.) Benetton-Ford 1995 Michael Schumacher (Nem.) Benetton-Renault 1996 Damon Hill (V. Brit.) Williams-Renault 1997 Jacques Villeneuve (Kan.) Williams-Renault 1998 Mika Häkkinen (Fín.) McLaren-Mercedes 1999 Mika Häkkinen (Fín.) McLaren-Mercedes 2000 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 2001 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 2002 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 2003 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 2004 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 2005 Fernando Alonso (Šp.) Renault 2006 Fernando Alonso (Šp.) Renault 2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 2008 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2009 Jenson Button (V. Brit.) Brawn 2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2012 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2017 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2018 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes





