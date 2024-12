Lewis Hamilton tajil prestup do Ferrari aj pred svojimi rodičmi, nemal veľa času a stavil na vnútorný pocit

27.2.2024 (SITA.sk) - Skúsený britský pilot F1 Lewis Hamilton chystaný "prestup" do Ferrari strážil mimoriadne prísne a nepovedal o tom ani svojim rodičom.

Tridsaťdeväťročný sedemnásobný svetový šampión síce v lete 2023 predĺžil zmluvu s Mercedesom, no 1. februára šokoval svet motoršportu správu, že po aktuálnej sezóne zamieri ku konkurencii.

Ferrari ho lákalo už dávnejšie

Ukázalo sa totiž, že s Mercedesom nepodpísal kontrakt na dva roky, ale iba na jednu sezónu s opciou. A tú sa rozhodol nevyužiť.

"S nikým som o tom nehovoril. Nepovedal som to rodičom, takže nik o tom nevedel. Chcel som to spraviť pre seba. Nakoniec som musel zistiť, čo by bolo pre mňa najlepšie," uviedol Hamilton v podcaste BBC.

Brit tiež prezradil, že šéfovi doterajšieho zamestnávateľa Totovi Wolffovi svoje rozhodnutie oznámil iba deň predtým, ako o ňom informoval celý svet. Hamilton je súčasťou Mercedesu od roku 2013.

Brit už v minulosti hovoril o tom, že je pre neho lákadlom súťažiť vo farmách talianskeho zoskupenia.

Nevyhral už vyše dvoch rokov

"Naskytla sa príležitosť a ja som si povedal, že o nej musím chvíľku pouvažovať. Nemal som však veľa času, musel som staviť na vnútorný pocit a rozhodol som sa využiť túto šancu," prezradil Hamilton.

Brit začne poslednú sezónu v Mercedese počas najbližšieho víkendu v Bahrajne. Na víťazstvo čaká už viac ako dva roky, zatiaľ naposledy ovládol ešte v roku 2021 Veľkú cenu Saudskej Arábie.

Odvtedy získal tri majstrovské tituly Holanďan Max Verstappen z Red Bullu.

