Lewis Hamilton ovládol Veľkú cenu Číny, celé preteky pred seba nikoho nepustil

ŠANGHAJ 14. apríla (WebNoviny.sk) - Britský pilot Lewis Hamilton triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Číny formuly 1, ktorá bola jubilejnou tisícou v histórii tejto prestížnej motoristickej triedy.

Tridsaťštyriročný jazdec tímu Mercedes sa hneď po štarte dostal pred víťaza kvalifikácie a fínskeho tímového kolegu Valtteriho Bottasa a už pred seba nikoho nepustil. Päťnásobný a úradujúci majster sveta vyhral s náskokom 6,5 sekundy.

Hamilton vedie s náskokom šiestich bodov

Mercedes získal aj tretie double v tejto sezóne, naposledy sa to podarilo Williamsu v roku 1992. Na treťom mieste s mankom 13,7 sekundy skončil Sebastian Vettel na monoposte Ferrari.

Nemec si vybojoval prvé pódiové umiestnenie v tomto ročníku. Extra bod za najrýchlejšie kolo získal Francúz Pierre Gasly z tímu Red Bull, ktorý obsadil šiestu priečku.

Rodák zo Stevenage Hamilton dosiahol 75. víťazstvo v pretekoch F1 v kariére, druhé v tejto sezóne. Tešil sa aj pred dvoma týždňami v bahrajnskom Sachíre. Na okruhu v Šanghaji si pripísal už šieste prvenstvo od roku 2008.

Hamilton sa dostal na čelo priebežného celkového hodnotenia šampionátu, pred Bottasom vedie s náskokom šiestich bodov. Tretí Max Verstappen z tímu Red Bull zaostáva už o 29 bodov. Nasledujúca veľká cena sa uskutoční o dva týždne v azerbajdžanskom Baku.

"Nebol to z nášho pohľadu úplne ideálny víkend, ale s fantastickým výsledkom. Nevedeli sme, ako sa popasujeme s monopostami Ferrari, v predchádzajúcich pretekoch boli veľmi rýchle. Valtteri bol počas celého víkendu neskutočne silný a získať double v tisícich pretekoch formuly 1 je naozaj špeciálne. Na štarte som bol schopný postarať sa o rozdiel. Je to stále veľmi vyrovnané, vôbec netuším, ako dopadnú ďalšie preteky," povedal Hamilton.

Vettel dýchal na chrbát Leclercovi

Už v inštalačnom kole dostali hodiny na studených pneumatikách Verstappen aj Kubica. Po štarte prišiel Bottas o vedúcu pozíciu na úkor kolegu Hamiltona, podobná situácia nastala aj vo Ferrari - Leclerc sa dostal pred Vettela.

V úvodnom kole prišlo ku kolízii dvoch monopostov McLarenu a vedenie pretekov na niekoľko minút aktivovalo virtuálny safety car. Vettel dýchal na chrbát Leclercovi, ale nedokázal ho predbehnúť. Mladý Monačan napokon dostal pokyn z tímu, aby Nemca pred seba pustil.

Hamilton si udržiaval bezpečný náskok

Ako prvý zamieril do boxov Verstappen a takmer sa mu podarilo predbehnúť Vettela. Na Nemca aj zaútočil, ale neubrzdil nájazd do zákruty a svoj útok nedotiahol do úspešného konca.

Po výmene pneumatík u všetkých popredných pilotov zostal na čele Hamilton pred Bottasom, tretí bol Vettel, štvrtý Verstappen, piaty Leclerc. V nasledujúcej fáze sa nič zásadné nedialo, v 33. kole mal Hamilton pred Bottasom náskok takmer piatich sekúnd. Tretí Vettel strácal už viac ako sedem sekúnd.

Dvadsať kôl pred koncom začali piloti druhýkrát prezúvať, Hamilton vyšiel bezpečne na prvom mieste. Bottasa mierne zdržal Leclerc, ktorý zostal na trati a za Hamiltonom zaostával o viac ako šesť sekúnd. Leclerc v 42. kole zamieril do boxov a zaradil sa na piate miesto za Verstappena. Hamilton si udržiaval bezpečný náskok a vybojoval si 75. víťazstvo v F1.

Veľká cena Číny F1 výsledky, Šanghaj, nedeľa (po 56 kolách): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:32:06,350 h, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +6,552 s, 3. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +13,744, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +27,627, 5. Charles Leclerc (Mon.) Ferrari +31,276, 6. Pierre Gasly (Fr.) Red Bull +1:29,307 Poradie MS (po 3 z 21 pretekov) 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 68, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 62 bodov, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 39, 4. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 37, 5. Charles Leclerc (Mon.) Ferrari 36, 6. Pierre Gasly (Fr.) Red Bull 13 Pohár konštruktérov 1. Mercedes 130 bodov, 2. Ferrari 73, 3. Red Bull 51, 4. Renault a Alfa Romeo po 12, 6. Haas a McLaren po 8

