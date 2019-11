Lewis Hamilton a Valtteri Bottas predĺžili zmluvy s Mercedesom

"Je to skvelá správa, že zostávam pretekárom Mercedesu. Je tiež pekné, že sme to mohli oznámiť v Hockenheime, pretože to nie sú len domovské preteky nášho tímu, ale aj miesto, kde som v roku 2007 získal prvý triumf za volantom pretekárskeho automobilu. V tejto sezóne sme urobili veľký krok vpred, ale verím, že stále môžeme dokázať ešte viac. Podpis tejto zmluvy mi dodáva väčšiu dôveru," povedal 28-ročný Bottas podľa webu sportowefakty.wp.pl.