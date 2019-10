Lewandowski bol v mladosti blízko k prestupu do Anglicka, všetko prekazila islandská sopka

25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski zažíva jedno z najlepších a strelecky najproduktívnejších období od čias, ako sa pred deviatimi rokmi vybral za "legionárskym chlebíkom" do Nemecka.

Sopka Eyjafjallajökull

Pred začiatkom sezóny 2010/2011 prestúpil z Lechu Poznaň do Borussie Dortmund, odkiaľ po štyroch sezónach odišiel do súčasného pôsobiska - Bayernu Mníchov. V bavorskom tíme je v aktuálnej edícii na nezastavenie, keď v doterajších 13 dueloch strelil až 18 gólov.

Nechýbalo však veľa, aby sa Lewandowského kariéra za hranicami uberala iným smerom. Všetko zmenila islandská sopka Eyjafjallajökull. V úvode roka 2010 častice z nej zamorili ovzdušie vo väčšine západnej Európy a ochromili leteckú dopravu.

Ponuka Angličanov

Z tohto dôvodu sa tak neuskutočnila naplánovaná Lewandowského cesta do anglického Blackburnu Rovers, kde ho do mužstva veľmi chcel vtedajší kouč Sam Allardyce.

"Lewandowski vtedy nemohol priletieť a aby toho nebolo málo, mal kamaráta v Borussii Dortmund (Jakuba Blaszczykowského, pozn.), ktorý mu pravdepodobne niečo pošepol a už sme s tým nemohli nič urobiť. Podpísal zmluvu s BVB za podobné peniaze, aké by dostal u nás," povedal pre televíziu Sky Sports šéf skautingu Blackburnu Rovers Martyn Glover.

Aj sám kapitán poľskej reprezentácie priznal, že ponuka Angličanov sa mu vtedy veľmi pozdávala. "Možno keby som odletel do Blackburnu Rovers, videl klub, štadión a všetku infraštruktúru, bola by to pre mňa voľba číslo jeden," poznamenal 31-ročný rodák z Varšavy.





