Levočskému okresu chýba k získaniu žolíka ešte 459 očkovaných nad 50 rokov veku

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Levočský okres bude od budúceho týždňa aj naďalej v tretej fáze ohrozenia, teda v čiernej farbe. Zaočkovanosť vo vekovej kategórii nad 50 rokov je tam v súčasnosti na úrovni 60,7 percenta.

Ako agentúru SITA informovala epidemiologička Mária Pompová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, pod ktorý spadá aj Levočský okres, na získanie žolíka na prechod do lepšej fázy COVID automatu je potrebné zaočkovať ešte 459 osôb nad 50 rokov veku.

Zvýšený záujem o očkovanie

V minulom týždni pribudlo podľa Pompovej v Levočskom okrese 378 pozitívne testovaných, z toho 296 infikovaných potvrdili PCR testy a 82 antigénové testy. Zatvorených bolo spolu 25 tried v materských, základných a stredných školách.

V levočskej nemocnici leží s ochorením COVID-19 na reprofilizovanom oddelení 28 pacientov, okrem toho nemocnica hlási aj 21 pozitívnych zamestnancov. Nemocnica však zaznamenala zvýšený záujem o očkovanie, najmä treťou dávkou.

Vo vakcinačnom centre bol piatok 12. novembra výnimočne vyhradený deň pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie. Podľa námestníčky pre liečebno-preventívnu starostlivosť Renáty Bičanovskej ich prišlo 330. Celkovo však počas minulého týždňa podali 774 dávok vakcín, z toho bolo 135 prvých dávok, 44 druhých dávok a 595 tretích dávok.

Očkovanie nebude

Nemocnica informovala, že v stredu sa pre sviatok v očkovacom centre očkovať nebude.

„Tento týždeň budeme očkovať vo štvrtok a piatok. V týždni od 22. novembra prejdeme na štandardný dvojdňový časový harmonogram, keď budeme očkovať v stredu a vo štvrtok s možnosťou očkovania bez registrácie,“ informovala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Lucia Boháčová.

