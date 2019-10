Letisko v Bratislave prekoná desaťročný rekord v počte cestujúcich

BRATISLAVA 27. decembra (Webnoviny.sk) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prekoná v tomto roku doterajší desaťročný historický rekord 2,2 milióna vybavených cestujúcich z roku 2008.

Za jedenásť mesiacov tohto roka totiž prešlo bránami najväčšieho domáceho letiska 2,152 milióna pasažierov, čo bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 18 %.

Vyše dva milióny cestujúcich iba dvakrát

Bratislavské letisko zaznamenalo v minulosti hranicu dvoch miliónov cestujúcich iba dvakrát - v rokoch 2007 a 2008. Letisko zároveň predpokladá, že v aktuálnom roku vybaví aj zhruba 23 tis. ton leteckého nákladu, pričom presné čísla budú známe až po uzatvorení roka.

"V roku 2018 sme prežili rok, ktorý sa zapíše do dejín letiska. Zaznamenali sme počas neho hneď niekoľko absolútnych rekordov," informoval agentúru SITA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

"Absolútne najvyššie historické počty cestujúcich niekoľko mesiacov po sebe, historicky najvyšší počet cestujúcich, ktorí kedy prešli letiskom za jediný mesiac (takmer 350 tisíc cestujúcich v júli), historicky najsilnejšiu letnú dovolenkovú sezónu (vyše milióna dovolenkárov od júna do septembra), prekonanie 300-tisícovej hranice pasažierov dvakrát v roku (v júli a v auguste, čo sa doposiaľ nikdy nepodarilo)," vymenoval Pojedinec dosiahnuté výsledky v počte cestujúcich. V dôsledku toho letisko dosiahne historický najvyšší počet pasažierov v roku 2018.

Rozvoj existujúcej siete leteckých spojení

Bratislavské letisko predpokladá, že počet cestujúcich v roku 2019 by sa mal udržať približne na podobnej úrovni ako v roku 2018. Objem nákladnej dopravy závisí aj od ad hoc objednávok leteckých dopravcov. K prioritám letiska v leteckom obchode bude patriť aj v budúcom roku rozvoj existujúcej siete leteckých spojení tak, aby boli linky k dispozícii celoročne.

"Už tento rok mohli využiť cestujúci aj počas zimy linku do Paríža - Beauvais, ktorá bola doposiaľ prevádzkovaná dopravcom Ryanair len v lete. Rovnako celoročne možno využiť aj linky na Maltu, do Pafosu na Cypre, či do gréckeho Solúna, ktoré prevádzkuje Ryanair," uviedol Pojedinec.

Nový dopravca Cyprus Airways začne od júna 2019 prevádzkovať priame lety z Bratislavy do Larnaky na Cypre dvakrát týždenne. "Do ponuky letov sa na jar vráti spojenie Bratislavy s hlavným mestom Gruzínska Tbilisi, ktoré zabezpečí dopravca Georgian Airways," priblížil riaditeľ letiska.

Skvalitňovanie poskytovaných služieb

Bratislavské letisko plánuje tiež dokončenie infraštruktúry, ktorá umožní tranzitný prestup cestujúcich. "Prioritou v oblasti neleteckého obchodu je skvalitňovanie poskytovaných služieb cestujúcim a vo finančnej oblasti znižovanie úverového zaťaženia," dodal Pojedinec.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.





