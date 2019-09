Letisko Piešťany si berie úver, splatí ním rizikové pôžičky

TRNAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Letisko Piešťany si berie úver 800-tisíc eur, peniaze použije na splatenie pôžičiek od fyzických a právnických osôb.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič označil tieto pôžičky od advokátov a podnikateľov za špekulatívny kapitál.

„Neplatí, že letisko ďalej zadlžujeme. My vlastne tieto peniaze použijeme na to, aby sme mali štandardného, transparentnejšieho, lacnejšieho a menej rizikového partnera,“ povedal na stretnutí s novinármi Viskupič.

Pôžičky od advokátov a Poóra

Bývalé vedenie letiskovej spoločnosti si podľa jeho vyjadrenia zobralo pôžičky od advokátov Petra Sopka, Alexandra Floriša či podnikateľa Vladimíra Poóra s úrokom 4,5 percenta.



"Tieto fyzické a právnické osoby nás kedykoľvek mohli poslať do exekúcie, teraz sme to nahradili štandardným bankovým úverom s úrokom 2,8 percenta,“ povedal Viskupič. Banka poskytla letiskovej spoločnosti úver so splatnosťou desať rokov, zabezpečený je pozemkami.

Dlh viac ako dva milióny eur

Spoločnosť Letisko Piešťany má dlh viac ako dva milióny eur. V priebehu budúceho roku jej vedenie ráta so vstupom investorov do leteckej časti, ako aj do neleteckej časti, čo by malo výrazne zlepšiť jej finančnú situáciu.

Trnavský samosprávny kraj je majoritným akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany. Predchádzajúce vedenie kraja plánovalo dať spoločnosť do likvidácie, čo by znamenalo koniec leteckej prevádzky v Piešťanoch.

Viskupič v kampani pred vlaňajšími voľbami sľuboval záchranu a "rozlietanie" letiska. Vytvoril krízový manažment, noví členovia orgánov letiska pracujú bez nároku na odmenu.





