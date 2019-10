Lesníkov trápi stav slovenských lesov, riešenie vidia v ich obnove

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Lesníkov čoraz viac trápi negatívny vplyv klímy na zdravotný stav lesných porastov a s tým súvisiaca gradácia škôd spôsobených podkôrnym hmyzom. Tie za posledných 25 rokov stúpli až o 600 percent.

Podľa generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jaroslava Regeca, riešením by mohla byť obnova lesa.

Príbeh obnovy lesa

„Poškodenie lesa nevieme zastaviť, ale vieme niečo iné. Niečo, čo dokázal v minulosti nestor lesníctva Jozef Dekrét Matejovie, ktorému sa podarilo obnoviť vyrúbané a poškodené lesy. Dokážeme, opierajúc sa o lesnícku históriu a vedecké poznatky skĺbené s praktickými skúsenosťami ponúknuť verejnosti náš príbeh, príbeh obnovy lesa. Lesníci dokážu za 50 rokov cielenej práce dostať les tam, kde bezzásahovosť možno o 300 rokov,“ uviedol Regec na aprílovom valnom zhromaždení Slovenskej lesníckej komory vo Zvolene.

Dodal, že sa to dá dosiahnuť hospodárením blízkym prírodnému lesu. "Pomôže nám v tom aj legislatívna norma v podobe nového zákona o lesoch, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR," podotkol. Lesníci vidia aj potrebu úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora. Informuje o tom stránka Slovenskej lesníckej komory.

Neujasnená filozofia

Situáciu v sektore podľa predsedu lesníckej komory Milana Doľňana zhoršuje aj nejednotnosť lesníkov.

„A aj to, že si nevieme ujasniť filozofiu, že dovolíme trhať lesy rôznym záujmovým skupinám, bez širšej celospoločenskej diskusie. Pokiaľ toto nebude rozdiskutované, pokiaľ nebudú prijate dokumenty, či už to bude stratégia národného lesníckeho programu, alebo štátna lesnícka politika, a pokiaľ tieto dokumenty nebudú schválené parlamentom a vládou na dlhé obdobie, nemôže to fungovať. Tieto dokumenty navrhujeme prijať nie na desať rokov, čo v lese neznamená nič, ale výhľadovo na 40 až 50 rokov. Tak, aby boli záväzné aj nasledujúcim vládam a parlamentom. Len tak sa bude dať zladiť moderné fungovanie lesného hospodárstva, obhospodarovanie lesov so všetkými potrebami spoločnosti dnešných dní,“ prízvukoval Doľňan.

Podľa vyhlášky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v roku 2017 vyplatili celkovú čiastku 2 069 946 eur pre 116 príjemcov a v roku 2018 vyplatili 2 296 013 eur pre 127 príjemcov.

Vyplatia tri milióny

„V roku 2019 predpokladáme vyplatiť približne tri milióny eur,“ avizoval generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na MPRV SR Peter Kicko. Rezort plánuje v tomto roku poskytnúť dotáciu štátnemu podniku Lesy SR na chov zubra a norika muránskeho.

„S ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v podniku Lesy SR ministerstvo požiadalo rezort financií o odpustenie odvodu päť miliónov eur do štátneho rozpočtu zo zisku štátneho podniku po zdanení. Ministerstvo financií SR prisľúbilo, že zohľadní našu požiadavku pri tvorbe štátneho rozpočtu SR na roku 2020 až 2022,“ dodal Kicko.

Slávnostné 25. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory bolo zároveň pripomenutím si 25. výročia vzniku komory. Na ňom sa zúčastnili zástupcovia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Technickej univerzity vo Zvolene, osobnosti lesníckeho sektora a súvisiacich odvetví. Nechýbali predstavitelia organizácii štátnych lesov a združení vlastníkov neštátnych lesov a zástupcovia ďalších záujmových združení.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !