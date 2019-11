Lesnícke a drevárske múzeum bude otvorené aj počas víkendu

ZVOLEN 2. mája (WebNoviny.sk) -

Od mája bude otvorené aj počas víkendu a to každú nedeľu. Zároveň, aby vznikol priestor na pravidelnú údržbu priestorov na prípravu podujatí a ďalších aktivít pre našich návštevníkov, bude múzeum v pondelok zatvorené, podobne, ako je to celosvetovo zaužívané. Pozývame ctenú návštevnícku verejnosť do múzea utorok až piatok a nedeľu od 9:00 do 17:00 hod. Sobota a pondelok bude múzeum pre verejnosť zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.

Inzercia





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !