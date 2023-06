Lesné požiare v Grécku sú ekologickou katastrofou, niektoré úmyselne založili podpaľači

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ničivé prírodné požiare, ktoré už viac ako týždeň sužujú Grécko, sú podľa tamojšieho premiéra najväčšou ekologickou katastrofou za niekoľko desaťročí. Kyriakos Mitsotakis sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie v Aténach s tým, že sa podarilo zachrániť životy, ale „prišli sme o lesy a majetok“.

Úrady podľa neho čelili zhruba stovke aktívnych požiarov denne. Do štvrtka sa však situácia výrazne zlepšila a väčšina požiarov je na ústupe. Riziko ďalších ohňov však podľa predsedu gréckej vlády naďalej pretrváva. „Je polovica augusta a je jasné, že pred nami sú náročné dni,“ skonštatoval Mitsotakis odkazujúc na koniec hlavnej sezóny pre požiare.

Zatkli niekoľko ľudí

„Klimatická kríza, chcel by som použiť tento termín a nie klimatickú zmenu, klimatická kríza je tu,“ varoval politik a dodal, že je potrebné urobiť „odvážne zmeny“ pre boj so zmenou klímy, ktorá je problémom celého sveta.

Mitsotakis tiež povedal, že si je istý, že za niektorými požiarmi je podpaľačstvo. V ostatných dňoch zatkli niekoľkých ľudí podozrivých zo založenia ohňov, niektorí sú podozriví, že tak spravili úmyselne. Premiér však uviedol, že nie je jasné, či je to výsledkom organizovaného plánu. Šíreniu plameňov pomohli horúce, suché podmienky, zdôraznil.





Požiare vypukli, keď Grécko postihla najintenzívnejšia a najdlhšia vlna horúčav za uplynulých 30 rokov. So stovkami požiarov naprieč krajinou bojovali nielen grécki hasiči, ale aj ich kolegovia a technika z 24 krajín v Európe a na Blízkom východe. Najväčší požiar vypukol 3. augusta na ostrove Eubója, kde poničil viac ako 50 900 hektárov územia na jej severe.

Vláda sa nevyhla kritike verejnosti

Vláda pri reakcii na požiare uprednostnila záchranu životov a vydala desiatky nariadení o evakuácii. Z toho hľadiska bola podľa agentúry AP úspešná. Zomrel len jeden dobrovoľný hasič, ktorý spadol z elektrického stĺpa na severe Atén. Štyria dobrovoľní hasiči skončili v nemocnici s popáleninami, dvaja sú v kritickom stave.

Taktika úradov s evakuáciami sa však stretla s kritikou mnohých obyvateľov a miestnych predstaviteľov, podľa ktorých boli nariadenia predčasné a bez nich by mohli zachrániť svoj majetok. Vláda tiež čelí kritike za to, že nenasadila dosť hasičských lietadiel a vrtuľníkov a tiež, že ich nasadila neskoro, a to obzvlášť na Eubóji.





Úrady namietali, že lietadlá lietali, kde sa dalo, ale že nie je možné ponechať vo vzduchu súčasne celú hasičskú flotilu, pretože niektorí potrebujú pristáť pre nevyhnutný servis.

