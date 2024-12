Lengvarského ministerstvo očakáva konkrétne výhrady odborárov k memorandu, pripravuje aj variantné riešenia platov

Ministerstvo zdravotníctva SR očakáva do pondelka konkrétne výhrady, ktoré má Lekárske odborové združenie (LOZ) k navrhovanému memorandu. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Pripravujú variantné riešenia

„Verím tomu, že do pondelka dostaneme konkrétne výhrady ku konkrétnym bodom, ako memorandum má vyzerať,“ povedal.

Na spoločnom pondelkovom rokovaní sa dohodol so šéfom LOZ Petrom Visolajským. S predstaviteľmi LOZ je podľa ministra pripravený sa stretnúť aj premiér Eduard Heger. Rezort zdravotníctva podľa Lengvarského pripravuje aj variantné riešenia k platom lekárov, avšak táto otázka bude závisieť od rozpočtu a stanoviska ministerstva financií.

Urgentná starostlivosť bude fungovať

„Urgentná zdravotná starostlivosť bude fungovať v každom prípade,“ povedal minister k situácii po 30. novembri tohto roka, kedy sa má skončiť výpovedná lehota pre 2 100 lekárov.





Budúci týždeň sa chce stretnúť s riaditeľmi nemocníc, aby situáciu vyhodnotili regionálne.

„Verím, že takáto situácia nenastane, ale ak by nastala, budeme riešiť, akým spôsobom poskytnúť zdravotnú starostlivosť tak, aby to pacient čo najmenej pocítil,“ povedal. Ako dodal, bol by rád, keby sa situácia vyriešila počas budúceho týždňa.

Plnenie ôsmich požiadaviek

Na rokovaniach s predstaviteľmi LOZ by sa mal podľa neho zúčastniť aj minister financií Igor Matovič.





Minister zdravotníctva na tlačovej besede predstavil odpočet plnenia ôsmich požiadaviek LOZ. Upozornil na to, že rezort zdravotníctva sa dohodol s Ministerstvom financií SR na zvýšení platieb za slovenských študentov od akademického roka 2023/2024.





„Veríme, že počet slovenských študentov sa vďaka tomu zvýši na úkor zahraničných,“ uviedol Lengvarský.

Nové druhy povolaní

Za kľúčový bod považuje riešenie špecializačného štúdia mladých lekárov, kde nastali dôležité legislatívne zmeny, ako aj úpravy rezidentského vzdelávania. Spomenul taktiež revíziu výnosu o minimálnych štandardoch pre špecializované a certifikačné štúdium, ktoré by malo nastaviť nový spôsob hodnotenia a prípravy medicínskeho štúdia.





Zmeny, ktoré nastanú v jednotlivých krokoch, sú podľa ministra v súlade so štandardmi Európskej únie. Lengvarský taktiež spomenul iniciatívu zaviesť nové druhy zdravotníckych povolaní.

Platy sestier sú vyriešené

Platy sestier považuje minister za vyriešené novelou zákona, ktorou sa zvýšili ich mzdové koeficienty. Ďalšie možnosti zvýšenia platov sestier podľa Lengvarského rezort zdravotníctva nemá.

„Okrem platov sestier a lekárov sme sa snažili, aby sme vyriešili platy aj ostatných zdravotníckych pracovníkov,“ povedal.

Nastavenie platov





Nastavenie platov by podľa ministra malo byť spravodlivé pre všetkých a tento krok by mal byť motiváciou pre každého pracovníka v tomto sektore. Lengvarský taktiež potvrdil, že platy lekárov sa budú v rokoch 2024 a 2025 ešte dodatočne valorizovať. V roku 2024 by sa mali platy lekárov zvýšiť o ďalších 8 percent a v roku 2025 dokonca o viac ako 10 percent.





LOZ považuje navrhované memorandum za vágne a nekonkrétne a tvrdí, že viaceré požiadavky lekárov ignoruje úplne. LOZ odmieta návrh memoranda ako celok, pretože jeho štruktúra ani povaha dokumentu v skutočnosti nerieši požiadavky lekárov.

Memorandum neprináša riešenie

„Návrh memoranda neprináša reálne riešenia. Tento text sa len tvári ako dohoda, ale nezaväzuje ministerstvo zdravotníctva ani vládu k riešeniam, ktoré žiadame. Ak by sme na takúto dohodu pristúpili, išli by sme sami proti hlavnému zmyslu našich výpovedí, pretože naším cieľom je zachrániť slovenské zdravotníctvo,“ uviedol v stredu predseda LOZ Peter Visolajský.





Tvrdí, že podmienky, ktoré vláda lekárom ponúkla, by nemocniciam, či pacientom nepomohli.

