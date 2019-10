Len dvadsaťročný Oravec sa stal hrdinom Spartaku, víťazný gól proti Anderlechtu venoval dedkovi

TRNAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - V marci oslávil dvadsať rokov a vo štvrtok strelil víťazný gól FC Spartak Trnava proti belgickému RSC Anderlecht Brusel v prvom kole D-skupiny futbalovej Európskej ligy.

Zaradenie Mateja Oravca do základnej zostavy futbalistov Spartaka bolo nečakané, no ako sa napokon ukázalo, veľmi správne rozhodnutie trénera "andelov" Radoslava Látala.

Presná hlavička v 79. minúte

Rodák z Trnavy mu splatil dôveru okrem predvedenej hry najmä presnou hlavičkou v 79. min, keď rozhodol o prekvapivom triumfe slovenského šampióna.

"Je to neuveriteľné. Pred dvoma týždňami som hral za juniorku proti Malženiciam a prehrali sme. Teraz sme zdolali Anderlecht. Futbal je v tom pekný, že sa dejú takéto veci," povedal Oravec v mixzóne bezprostredne po stretnutí. "Je to asi najkrajší pocit, aký môžete zažiť. Hrať takýto zápas pred skvelými fanúšikmi a v závere rozhodnúť - je to asi najkrajší zážitok v mojej doterajšej kariére," dodal.





Keď si Erik Grendel postavil v 79. min loptu k rohovej zastávke, Oravec si nabehol na zadnú žrď súperovej bránky, kde napokon dostal presný center a hlavičkou sa presadil cez urasteného brániaceho útočníka Anderlechtu Nanyho Dimatu.

Veľmi zaujímavý hráč do budúcnosti

"Keď sme kopali rohy, väčšinou bol na vzdialenejšej žrdi priestor a zahrávali sme to na prednú. Skúsil som si odskočiť na zadnú, dostal som tam loptu a bol som viac-menej sám, takže už to nebol problém doklepnúť loptu do bránky," opísal svoj zásah tradičný obranca, ktorý tentoraz nastúpil v strede poľa. "Gól venujem celej mojej rodine a najmä dedkovi. Žiaľ, už nie je medzi nami, ale dúfam, že sa na mňa zhora pozerá a je hrdý."





Tréner Látal mohol namiesto Oravca nasadiť do zostavy českého defenzívneho stredopoliara Jiřího Kulhánka, ale vybral si odchovanca Spartaka.

"Vychádzali sme zo zápasu proti Ľubľane, kde hral Matej veľmi dobre. Okrem toho sa zaslúžil aj o postup do skupinovej fázy. Jiří je s nami iba krátko. Stavili sme na hráčov, ktorí postup pre Trnavu vybojovali. Ak na sebe bude ďalej pracovať, je to do budúcnosti veľmi zaujímavý hráč. Odohral náročné zápasy, či teraz alebo proti Ľubľane. Hoci nerád chválim individuality, musím ho vyzdvihnúť, hral naozaj výborne," zhodnotil 48-ročný kouč.

