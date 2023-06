Lekárska komora varuje pred navrátilcami z Británie. Na Spiš môžu prísť stovky ľudí bez testu na Covid-19

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva vládu na dôsledný monitoring navrátilcov z Veľkej Británie. Uviedla to na Facebooku ako reakciu na zaradenie Spojeného kráľovstva na zoznam tzv. zelených krajín. Navrátilci z Británie už od 20. júla nemusia absolvovať karanténu ani test na Covid-19.

SLK navrhuje povinné testovanie

„Slovenská lekárska komora je znepokojená najnovšími informáciami z východného Slovenska, kde sa starostovia viacerých miest a obcí na Spiši obávajú opätovného rozšírenia koronavírusu v súvislosti s očakávaným návratom stoviek našich občanov z Veľkej Británie,“ vyjadril sa Marián Kollár, prezident SLK.





Podľa SLK by vláda mala navrátilcov z Británie monitorovať a zvážiť aj povinné testovanie Slovákov, ktorí pricestujú z tejto krajiny. Pred niekoľkými týždňami to boli „práve navrátilci z Veľkej Británie, ktorí nákazu do viacerých obcí na východe Slovenska priniesli,“ upozorňujú lekári.

Počet navrátilcov nie je možné odhadnúť

Aký počet Slovákov by sa po uvoľnení opatrení mohol z Británie vrátiť, nie je možné odhadnúť. Ako uviedol riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR Juraj Tomaga, ministerstvo nevedie štatistiku o počte občanov v zahraničí.





„Prihlasovacia povinnosť neplatí od roku 1989 a naši občania nám rovnako nehlásia, že sa plánujú vrátiť na Slovensko,“ spresnil Tomaga.





Podľa štatistík včera Británia zaznamenala 726 nových prípadov koronavírusu a 27 úmrtí na toto ochorenie. Od júna počet nových nakazených pozvoľna klesá. Celkovo sa v krajine infikovalo vyše 294-tisíc ľudí a zomrelo viac ako 45-tisíc pacientov.

Epidemiologická situácia v Británii je podľa ÚVZ priaznivá

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a odborné konzílium prehodnocuje zoznam menej rizikových krajín na základe vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí v pravidelných intervaloch. Epidemiologická situácia v Spojenom kráľovstve sa v ostatných dňoch a týždňoch vyvíja priaznivo – jedným z argumentov je aj fakt, že kumulatívny počet potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 na 100 000 obyvateľov systematicky klesá. Deklarovaný aktuálny výskyt ochorení v Spojenom kráľovstve je na porovnateľnej, alebo aj nižšej úrovni ako v niektorých iných krajinách, s ktorými má SR neobmedzený styk,“ uviedol v reakcii na zaradenie Británie k menej rizikovým krajinám Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) SR.





Hygiena zároveň ľudí vyzýva na zodpovedné správanie a rešpektovanie aktuálne platných nariadení. S uvoľňovaním opatrení totiž narastá aj riziko importu ochorenia.





Podľa ÚVZ majú epidemiológovia súčasnú situáciu pod kontrolou a v prípade potvrdeného výskytu koronavírusu v regiónoch dokážu rýchlo a účinne zareagovať.









MUDr. Marian Kollár, prezident SLK

zdroj:Facebook Slovenská lekárska komora/Slovak Medical Chamber

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

