Lekári v Martinskej nemocnici využívajú špeciálnu aplikáciu, pomáha im liečiť pacientov s COVID-19

Lekári Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) využívajú od polovice januára pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19 špeciálnu mobilnú aplikáciu.

Podľa primára Kliniky pneumológie a ftizeológie Ivana Kocana aplikácia umožní poskytovať zdravotnú starostlivosť takmer neobmedzenému počtu pacientov bez toho, aby museli priamo navštíviť odbornú ambulanciu.

Mobilnú aplikáciu vyvíjali v martinskej UNM tri mesiace s cieľom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19 aj napriek nedostatku lôžkových kapacít v preťažených nemocniciach.

„V prípade, že pacientov stav je vážny, ale zatiaľ si nevyžaduje hospitalizáciu, z našej ambulancie odchádza do domácej liečby s aplikáciou v mobile a so zapožičaným pulzným oximetrom, aby mohol posielať presné dáta o svojom zdravotnom stave,“ uviedol Kocan.

„My na počítači vidíme, aké dáta nám poslal, aplikácia zároveň na základe zadaných algoritmov vyhodnocuje, či je potrebná opätovná návšteva lekára, alebo telefonická konzultácia,“ doplnil primár martinskej kliniky.

Systém môžu využiť aj iné nemocnice

„Používanie aplikácie je veľmi jednoduché, sú tam veľké čísla aj písmená. Oximeter si dáte na prst a stlačíte jedno tlačidlo. Pre mňa bolo obrovskou výhodou, že som nemusela zostať v nemocnici. Mala som domáci komfort a bola som stále pod dohľadom lekárov,“ priblížila svoje skúsenosti pacientka Adriana Barošová.

Systém je použiteľný aj pre iné nemocnice na Slovensku. „Platformu sme vyvíjali tak, že môže byť využiteľná nielen pri ochorení COVID-19, ale aj pre iné ochorenia v rámci telemedicíny,“ uzavrel Kocan.

