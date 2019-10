Leicester s historickou kanonádou proti Southamptonu, góly strieľali ako na bežiacom páse

26.10.2019 (Webnoviny.sk) - V piatkovom súboji 10. kola anglickej Premier League sa o výrazný zápis do histórie postarali futbalisti Leicesteru City. Ich suverénny triumf 9:0 (5:0) na ihrisku Southamptonu je vyrovnanie historicky najvyššieho víťazstva v elitnej futbalovej súťaži na Britských ostrovoch. Rovnakým skóre zvíťazil Manchester United nad Ipschwichom v roku 1995. Na deviatich góloch Leicesteru na štadióne St. Mary sa hetrikmi podieľali Ayoze Pérez a Jamie Vardy.

"Svätci" sa psychicky zosypali

Ide zároveň o najvyššie víťazstvo v 131-ročnej histórii anglických futbalových súťaží na ihrisku súpera. Päť gólov v prvom polčase u súpera dosiahol pred Leicesterom iba jeden tím - Manchester City proti Burnley v apríli 2010.

Domáci hrali od 12. min bez vylúčeného obrancu Ryana Bertranda, jeho surový zákrok na Péreza bol predmetom overenia systémom VAR. To sa stalo pri vylúčení hráča v Premier League vôbec po prvý raz. V tom čase už jeho tím prehrával 0:1. Do konca prvého polčasu bolo už 0:5 a "Svätci" sa úplne psychicky zosypali.

"Za stavu 6:0 nám Jonny Evans oznámil, že ak takto budeme pokračovať v strieľaní gólov, bude z toho rekord. Vytrvali sme až do konca a dokázali sme to," uviedol Jamie Vardy pre Sky Sports. Práve Vardy dovŕšil rekordný triumf gólom vo štvrtej minúte nadstaveného času z pokutového kopu.

Výkon Southamptonu bol katastrofa

Zverenci trénera Brendana Rodgersa sa po kanonáde v Southamptone priebežne posunuli na druhé miesto tabuľky o 5 bodov za FC Liverpool. Southampton je na prvej zostupovej, teda osemnástej priečke. Desiate kolo Premier League dohrajú počas víkendu.

"Po takomto zápase som veľmi hrdý na to, že som trénerom tohto mužstva. Boli sme hladní po góloch a strieľali sme ich ako na bežiacom páse. V hroznom počasí sme sa maximálne koncentrovali a nepoľavili sme. Vzadu sme zasa skvele bránili, boli sme nemilosrdní," uviedol tréner Leicesteru Brendan Rodgers, cituje ho portál BBC Sport.

Rakúsky tréner Ralph Hasenhüttl sa chlapsky ospravedlnil fanúšikom svojho tímu. "Bol to jeden z najťažších futbalových večerov. Náš výkon bola katastrofa. Ospravedlňujem sa a preberám stopercentnú zodpovednosť. Nikdy predtým som nevidel taký odovzdaný výkon celého tímu. Vôbec tam nebola bojovnosť, bolo strašné sa na to pozerať. Tí, ktorí vydržali až do konca, sú praví fanúšikovia nášho mužstva. V najbližších dňoch nás čaká veľa práce. Musíme zdvihnúť hlavy a pozviechať sa z bodu nula," uviedol Ralph Hasenhüttl.





