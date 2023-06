Legislatívne zmeny opäť bez diskusie. Via Iuris vyzýva Hegerovu vládu, aby neobmedzovala právo verejnosti

16.3.2023 (SITA.sk) - Občianske združenie Via Iuris a ďalších 85 organizácií vyzýva vládu, aby zmenila legislatívne pravidlá vlády, ktoré v aktuálnom znení obmedzujú právo verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov. Poukazujú na to, že vláda v tichosti uznesením zo 14. decembra 2022 zmenila tieto pravidlá. Zrušila možnosť zbierať podpisy offline na podpisové hárky alebo prostredníctvom petičných webov.

Zmeny opäť bez diskusie

Podporu verejnosti pod pripomienky k návrhom zákonov už bude možné zbierať len prostredníctvom právneho portálu Slov-Lex.sk. Samotné pripomienky k zákonom bude možné predkladať tiež výlučne cez Slov-lex a nie v klasickej papierovej forme.

„Šokujúce je, že vláda Eduarda Hegera prijala tieto zmeny bez adekvátnej diskusie s odbornou či laickou verejnosťou,“ skonštatovala Via Iuris.

Organizácia upozorňuje na to, že do komplikovaného systému Slov-Lex sa treba najprv zaregistrovať alebo prihlásiť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk použitím elektronického občianskeho preukazu (eID karty) vydaného po 1. decembri 2013.

Domácnosti bez internetu

„Už len táto skutočnosť diskvalifikuje značnú časť obyvateľstva, ktorá nie je dostatočne technicky zručná. Navyše, systém Slov-Lex je mimoriadne neprehľadný, vyhľadanie konkrétneho návrhu zákona a konkrétnej pripomienky, ktorú by verejnosť chcela podporiť, bude takmer nemožné,“ poukázala Via Iuris.





Zároveň upriamila pozornosť na skutočnosť, že podľa zistení Štatistického úradu SR približne 14 percent domácností nemá vôbec prístup na internet. Znamená to, že v priemere každá siedma domácnosť je automaticky vylúčená z toho, aby sa mohla zapojiť do legislatívneho procesu.

Online nástroje pre všetkých

Navyše, ani všetci užívatelia s prístupom k internetu nie sú dostatočne technicky zruční pri jeho využívaní. Via Iuris dodáva, že doteraz sa podpisy zbierali prostredníctvom podpisových hárkov alebo sa na tento účel využívali webové stránky ako ekoforum.sk, changenet.sk, peticie.com či mojapeticia.sk, prípadne osobitné webové stránky vytvorené na tento účel. Celý proces bol jednoduchý a zrozumiteľný pre verejnosť.

„Nespochybňujeme potrebu digitalizácie verejnej správy a vytváranie efektívnych online nástrojov pre občanov považujeme za kľúčové. Avšak takéto nástroje musia byť užívateľsky prívetivé, bezpečné, jednoduché na používanie a dostupné pre všetkých. Portál Slov-lex v jeho dnešnej podobe takým online nástrojom rozhodne nie je,” upozorňuje advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Zmena pôsobí odradzujúco

Organizácie podpísané pod výzvou pripomínajú vláde, že sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k tomu, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu zákonov bez prerokovania s verejnosťou. Zmeny legislatívnych pravidiel vlády sú však v priamom rozpore s týmto záväzkom.





„Schválená zmena pôsobí odradzujúco a tvorbu právnych predpisov vzďaľuje od občanov, ktorým sú zákony určené. V prípade právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia ide dokonca o zásah, ktorý je v rozpore s Aarhuským dohovorom a smernicou Európskej únie,“ píše sa vo výzve vláde.

Vláda vymazáva obyvateľstvo z tvorby zákonov

Progresívne Slovensko (PS) podporuje výzvu mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na snahu vlády zásadne obmedziť účasť verejnosti na legislatívnom procese. Vláda tým podľa hnutia prakticky vymazáva obyvateľstvo z tvorby zákonov.





„Je veľké sklamanie, že súčasná vláda podkopáva demokratické princípy a obmedzuje účasť verejnosti na legislatívnom procese. Právo vyjadriť sa k zákonom občanom nikto, kto sa považuje za demokrata, nemôže vziať,” uviedol predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Digitalizácia Slovenska

Europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík poukázal na to, že ľudia bez prístupu na internet stratia akúkoľvek možnosť účasti, navyše portál Slov-lex je pre väčšinové obyvateľstvo úplne nevyhovujúci.





„Je absurdné, že vláda, ktorá nedokázala dať za tri roky do poriadku digitalizáciu Slovenska, chce obmedziť možnosť pripomienkovať zákony iba cez jeden štátny internetový portál,” povedal Hojsík. Dodal, že je pre nich tragické vidieť vládu "demokratov" prijímajúcu opatrenia, ktoré si nedovolil zaviesť ani Robert Fico (Smer-SD).

Zdroj WebNoviny.sk © SITA

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.