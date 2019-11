Legendárny Scooter oslávi na jar v Bratislave dvadsaťpäťku!

BRATISLAVA 2. novembra 2018 (WBN/PR) – 25 rokov je ten najlepší vek! A tiež najvyšší čas, vydať sa do Bratislavy na poriadnu párty! Behom svojej 100% SCOOTER – 25 YEARS WILD & WICKED Tour sa legendárna kapela po prvý raz zastaví v bratislavskej Hant Aréne, aby 23. marca 2019 so svojimi slovenskými fanúšikmi oslávila dvadsaťpäťku. Scooter to rozbalí na plný plyn a počas dychberúcej show budú halou znieť všetky zásadné hity, ktoré charizmatický shouter H. P. Baxxter a jeho dvaja spoluhráči nekompromisne nasadia do uší a nôh svojich nadšených fanúšikov. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) alebo Move Your Ass! budú spievať spolu so všetkými, ktorí sa radi bavia už celé štvrťstoročie s jednou z najúspešnejších európskych kapiel, aká sa kedy na tanečnej a eletronickej scéne objavili.



„Som nadšený z toho, že sa môžeme po tak dlhej dobe vybrať do Bratislavy,” hovorí frontman H.P. Baxxter a dodáva s úsmevom: „Na Slovensku bude určite Hyper Hyper Wicked a verím, že to poriadne rozbalime!”



Od vydania albumu ACE, s ktorým sa v Čechách objavili pred dvomi rokmi, Scooter nezaháľal. Minulý rok vyšiel dvojalbum Scooter Forever, a pred Vianocami prekvapila originálnou úpravou scooterovských hitoviek na albume 100% Scooter Piano Only jedna z najzaujímavejších nemeckých klasických pianistiek mladej generácie – Olga Scheps.



24 hitov v top ten, 30 miliónov predaných nosičov a 90 zlatých a platinových albumov za predaj. Tisíce koncertov po celom svete, desaťtisíce fanúšikov, neustála energia i prepracovaná show s využitím najmodernejšej techniky. V neposlednom rade tiež humor a nadhľad, schopnosť sebairónie, tým všetkým baví Scooter celý svet už štvrťstoročie.



Koncert kapely v rámci turné 100% SCOOTER – 25 YEARS WILD & WICKED prebehne v Hant Aréne v sobotu 23. marca 2019 so začiatkom o 19.00 hod. Predpredaj vstupeniek prebieha v sieti www.ticketlive.sk. Viac informácií na info@ticketlive.sk.



Scooter vznikli na základoch synthpopovej kapely Celebrate the Nun, v ktorej sa v roku 1986 v Hannoveri zišli H.P. Baxxter (vlastným menom Hans Peter Geerdes) a Rick J. Jordan. V roku 1989 sa stretávajú v Hamburgu s manažérom Jensom Thelom, s ktorým najskôr vytvorili remixovú skupinu Loop, a potom v roku 1993 vzniká Scooter. Dobre produkovaný a po všetkých stránkach dotiahnutý projekt mixuje prvky happy hardcore a hard trance a stavia na prepracovanej pódiovej show s radom svetelných a pyrotechnických efektov a samozrejme na charizme a prejave frontmana H. P. Baxxtera. Typickým sa pre staršie nahrávky Scooteru tiež stalo používanie zmutovaného frekvenčne skresleného hlasu.



Prvým veľkým hitom bol track Hyper Hyper, nasledovali Move Your Ass!, Friends alebo Endless Summer. V roku 1998 vznikol možno najväčší hit kapely How Much Is the Fish?, ktorý sa v Nemecku vyšplhal na 3. priečku a dosiahol predaj 250 000 nosičov. V 21. storočí potom bodujú skladby ako Nessaja, Ramp! (The Logical Song), Maria (I Like It Loud) alebo The Question Is What Is the Question?



V zostave kapely sa v roku 2006 často striedaný post druhého pianistu stabilizuje s príchodom Michaela Simona.



