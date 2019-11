Legendárna kapela The Doors vydá reedíciu albumu The Soft Parade, bude obsahovať raritný materiál

Fanúšikovia a fanúšičky legendárnej americkej kapely The Doors sa môžu tešiť na reedíciu albumu The Soft Parade (1969). Novinka sa dostane na trh 18. októbra na CD aj vinyle a ponúkne množstvo raritného materiálu.

Skladby Tell All the People, Touch Me, Wishful Sinful, Runnin’ Blue a Who Scared You, ktoré predtým vyšli aj s orchestrálnymi aranžmánmi, sa na novinke objavia len v prevedení samotných The Doors.

Ďalšie verzie Touch Me, Wishful Sinful a Runnin’ Blue zas budú obsahovať nové gitarové party Robbieho Kriegera. Reedícia ponúkne aj skladby (You Need Meat) Don’t Go No Further, I’m Your Doctor a Roadhouse Blues s vokálmi zosnulého klávesáka Raya Manzareka.

Novú basgitaru v týchto troch piesňach nahral Robert DeLeo z formácie Stone Temple Pilots. O sprievodný text reedície sa postaral David Fricke z magazínu Rolling Stone.









The Doors

…vznikli v roku 1965 v Los Angeles. Na konte majú albumy The Doors (1967), Strange Days (1967), Waiting For The Sun (1968), ktorý ako jediný dobyl americký rebríček Billboard 200, menovaný The Soft Parade (1969), Morrison Hotel (1970), L.A. Woman (1971), Other Voices (1971), Full Circle (1972) a An American Prayer (1978).





Medzi ich známe skladby patria napríklad aj Light My Fire, Break On Through (To The Other Side), Riders On The Storm, People Are Strange alebo The End. Americký magazín Rolling Stone zaradil The Doors v rebríčku 100 najlepších interpretov všetkých čias na 41. priečku.





Formáciu v roku 1993 uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Spevák Jim Morrison zomrel v roku 1971 a klávesák Ray Manzarek v roku 2013. V kapele pôsobili aj spomínaný gitarista Robby Krieger a bubeník John Densmore.





Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.

