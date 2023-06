Ledecký vyzval Krajniaka na podporu zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch a znižovanie aktivačných prác (video)

„Najväčší problém, ktorému sme sa venovali, boli aktivačné práce. Niekedy boli obligatórne, to znamená, že keď starosta požiadal o istý počet ľudí, toľko aj dostal. Teraz sme to zmenili tak, že o tom rozhodne ministerstvo, aby to bolo efektívne. Určite sa nemajú aktivačné práce zrušiť," tvrdí Ledecký.