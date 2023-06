Lavrov priblížil kľúčovú prioritu Ruska na Ukrajine a poprel špekulácie o Putinovi

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko považuje „oslobodenie" Donbasu na východe Ukrajiny na svoju „bezpodmienečnú prioritu". Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ten pri obrane ruskej vojenskej operácie, ktorá trvá viac ako tri mesiace, opäť povedal, že jej cieľom je „demilitarizácia" Ukrajiny a Rusko bojuje proti "neonacistickému režimu". Zároveň poprel špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin je chorý.

Zelenskyj odvolal šéfa bezpečnosti v Charkovskej oblasti, myslel len na seba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nedeľňajšej návšteve Charkovskej oblasti na východe krajiny prepustil regionálneho šéfa bezpečnosti.

Ako referuje spravodajský web CNN, šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Charkovskej oblasti podľa Zelenského „nepracoval na ochrane mesta pred prvými dňami totálnej invázie a myslel len na seba“.

Príspevok pre azylantov sa čoskoro zvýši na trojnásobok životného minima, dostanú ho aj cudzinci

Jednorazový príspevok pre azylantov sa od 1. júna 2022 zvýši z 1,5 násobku na trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Príspevok v rovnakej výške dostane aj cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Počíta s tým vládna novela zákona o azyle, ktorú v marci schválili poslanci parlamentu.





Zavádza sa aj poskytovanie nového príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to integračného príspevku. Bude sa poskytovať vo výške 1,75-násobku sumy životného minima s tým, že sa budú spoločne posudzovať rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude poskytovať počas šiestich mesiacov.

Sociálne a psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie zabezpečí podľa schváleného návrhu rezort vnútra aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb. Ministerstvo tiež navrhlo skrátiť lehotu brániacu v prístupe na trh práce pre žiadateľov o udelenie azylu zo súčasných deväť mesiacov od začatia konania na šesť mesiacov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.