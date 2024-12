Lákavé zľavy a bohatý program. Príďte si užiť jarný nákupný event

12.3.2024 (SITA.sk) - Podujatie vám prináša jedinečnú šancu objaviť najnovšie trendy, využiť špeciálne ponuky v množstve predajní trendy značiek a užiť si bohatý sprievodný program.

Vyhľadávané obchodné centrum pri Sade Janka Kráľa sa od 14. do 17. marca 2024 premení na kráľovstvo výhodných nákupov. Spolu s magazínom TopFashion, hlavným partnerom celého eventu, ponúkne Aupark okrem exkluzívnych zliav aj tematické podujatia, aby spolu s nákupnými maniačkami a maniakmi poriadne oslávil príchod jari.

V zapojených obchodoch sa môžu všetci shopaholici tešiť počas štyroch dní na špeciálne ceny módnych kúskov, kozmetiky, šperkov, ale aj spotrebičov. Zľavy vo výške 20 % či viac ponúkajú na celý alebo vybraný sortiment módne značky ako Alain Delon, Tom Tailor, Chantall a Coccinelle, predajne s kozmetikou ako Manufaktura, Yves Rocher, Pupa alebo Marionnaud, aj obchody s obuvou a športovým tovarom ako Intersport či Humanic. Využiť môžete aj výhodnú ponuku v obchode ETA alebo v talianskej reštaurácii Duetto Ristorante.

Ako získať knižku plnú zliav?

Všetko, čo potrebujete na predĺžený víkend plný nakupovania, je zľavová knižka s viac ako 100 kupónmi, ktorú môžete získať kúpou časopisu TopFashion Jar 2024 (v predaji od 8. marca 2024). Nájdete v ňom kupón, ktorý si budete môcť vymeniť za fyzickú knižku v dátume konania eventu u hostesiek v Auparku. Ak preferujete digitálne kupóny, nájdete ich na webovej stránke www.auparknakupy.sk, a následne ich predložíte v mobile v jednotlivých prevádzkach.

Ak ste členmi vernostného programu, v newslettri nájdete digitálny kupón spolu s až 15 VIP kupónmi s vyššou zľavou. Užijete si aj ďalšie prekvapenie – taštičku s darčekmi od partnerov a TopFashion. Viac informácií o tom, ako sa stať členom vernostného programu Club, nájdete na stránkach Auparku.

Bohatý program plný skrášľovania i oddychu

Okrem neodolateľných ponúk prinesie marcový nákupný maratón aj pestrý program. Užiť si ho budete môcť všetky štyri dni 12:00 do 19:00 hod. Navštívte módny kútik s TopFashion, kde budete môcť vo štvrtok stretnúť štylistku FashionSpy a v piatok štylistu Alexa Lindova. Ak chcete okrem šatníka vylepšiť aj svoj jarný look, tešiť sa môžete na vlasový styling a poradenstvo s Wellaflex, manikúru s Essie, kozmetiku Glow Facial s Envy, líčenie s Douglas či Queen Cosmetics, alebo beauty poradenstvo s Yves Rocher a KIEHLS.

Ak vás celodenné nakupovanie trochu unaví, doprajte si pauzu v ginovom bare s Toison. Zvečniť príjemné chvíle s vašou nákupnou parťáčkou či parťákom si budete môcť pri fotostene s TopFashion, kde sa o bezplatné vytlačenie fotografií postará CEWE. Piatok sa bude konať aj fotografovanie People of Aupark (15:00 do 17:00) v spolupráci s TopFashion - hľadať sa budú najlepšie outfity v Auparku. Na nákupy môžete pokojne vziať aj deti, ktoré sa zabavia počas kúzelného čítania v stánku Albi. Na sociálnych sieťach budete môcť súťažiť o mystery box plný prekvapení.

Takúto nabitú nákupnú horúčku s množstvom neodolateľných ponúk a zábavy si jednoducho nemôžete nechať ujsť. Nezabudnite na zľavovú knižku, pohodlnú obuv a vychutnajte si najväčší jarný nákupný event naplno.

Viac informácií nájdete na www.auparknakupy.sk.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.